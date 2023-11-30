Chevrolet представили большие рамные внедорожники по доступной цене (фото)

Chevrolet Suburban и Tahoe обновлены внешне и получили полностью новый интерьер. Внедорожники доступны в бензиновых и дизельных версиях.

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В США презентованы новый Chevrolet Tahoe и его удлиненный собрат Suburban. Полноразмерные рамные внедорожники прошли модернизацию, но в продажу поступят только с осени 2024 года по относительно невысокой цене от $56 200. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

У внедорожников обновлена передняя часть Фото: General Motors

Новые Chevrolet Tahoe и Suburban узнаются по измененной передней части. Им заменили решетку радиатора, фары и бамперы. К тому же, теперь предложены колесные диски диаметром до 24 дюймов.

На передней панели теперь установлены два дисплея Фото: General Motors

Основные изменения все же произошли в салоне. Chevrolet Suburban и Tahoe получили новую переднюю панель и руль, а селектор автоматической КПП им перенесли на рулевую колонку. Кроме того, появились виртуальный щиток приборов, большой 17,7-дюймовый тачскрин и новая центральная консоль.

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Среди доступных опций появилась сенсорное открытие багажника, камеры кругового обзора и система полуавтономного вождения Super Cruise. Также в салоне предусмотрена камера, позволяющая следить за задними пассажирами.

3,0-литровый турбодизель Chevrolet Tahoe и Suburban стал мощнее – развивает 305 л. с. и 670 Н∙м. Бензиновые моторы объемом 5,3 л (360 л. с.) и 6,2 л (426 л. с.) остались без изменений. Кроме того, перенастроена задняя подвеска, а за доплату доступны адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска.

К слову, недавно родственная модель Cadillac Escalade получила сверхмощную 1000-сильную версию.

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