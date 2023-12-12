Honda припинить випуск оригінального та недорогого електромобіля: відомі причини

Хетчбек Honda e — найнезвичайніший електромобіль японської марки. Дизайн авто виконаний у дусі класичної Honda Civic першого покоління.

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Електромобіль Honda e знімуть із виробництва. Останні хетчбеки покинуть конвеєр у японському місті Йорії в січні 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.

Інформація про можливу відмову від Honda e з'явилася давно. Компактний міський електрокар так і не став популярним — його продажі не досягли запланованого рівня. Найкращий показник на ключовому для моделі європейському ринку — 4000 проданих машин у 2020 році.

Дизайн авто виконаний у дусі Honda Civic першого покоління Фото: Honda

Друга причина відмови від моделі — поява в цьому сегменті електрокросовера Honda e:Ny1. Подібні моделі зараз користуються великим попитом, та й запас ходу в новачка набагато більший, ніж у Honda e — 400 км проти 222.

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Саме малий запас ходу став однією з причин низького попиту на модель. Для сучасного електрокара це не найвищий показник.

Компактний електрокар так і не став популярним Фото: Honda

Нагадаємо, що електромобіль Honda e випускають із 2020 року. Ретродизайн компактного 3,9-метрового хетчбека виконаний у дусі класичної Honda Civic першого покоління. На вибір запропоновано версії потужністю 136 і 154 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Chrysler припинив виробництво своєї найзнаменитішої моделі.

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