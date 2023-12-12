Honda прекратит выпуск оригинального и недорогого электромобиля: известны причины

Хэтчбек Honda e — самый необычный электромобиль японской марки. Дизайн авто выполнен в духе классической Honda Civic первого поколения.

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Электромобиль Honda e снимут с производства. Последние хэтчбеки покинут конвейер в японском городе Йории в январе 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Информация о возможном отказе от Honda e появилась давно. Компактный городской электрокар так и не стал популярным – его продажи не достигли запланированного уровня. Лучший показатель на ключевом для модели европейском рынке — 4000 проданных машин в 2020 году.

Дизайн авто выполнен в духе Honda Civic первого поколения Фото: Honda

Вторая причина отказа от модели – появление в этом сегменте электрокроссовера Honda e:Ny1. Подобные модели сейчас пользуются большим спросом, да и запас хода у новичка гораздо больше, чем у Honda e – 400 км против 222.

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Именно малый запас хода стал одной из причин низкого спроса на модель. Для современного электрокара это не самый высокий показатель.

Компактный электрокар так и не стал популярным Фото: Honda

Напомним, что электромобиль Honda e выпускают с 2020 года. Ретро-дизайн компактного 3,9-метрового хэтчбека выполнен в духе классической Honda Civic первого поколения. На выбор предложены версии мощностью 136 и 154 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Chrysler прекратил производство своей самой знаменитой модели.

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