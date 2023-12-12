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Honda прекратит выпуск оригинального и недорогого электромобиля: известны причины

Honda e, электромобиль Honda, новая Honda e
Фото: Honda | Honda e прекратят выпускать в январе 2024 года

Хэтчбек Honda e — самый необычный электромобиль японской марки. Дизайн авто выполнен в духе классической Honda Civic первого поколения.

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Электромобиль Honda e снимут с производства. Последние хэтчбеки покинут конвейер в японском городе Йории в январе 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Информация о возможном отказе от Honda e появилась давно. Компактный городской электрокар так и не стал популярным – его продажи не достигли запланированного уровня. Лучший показатель на ключевом для модели европейском рынке — 4000 проданных машин в 2020 году.

новая Honda e, Honda e, электромобиль Honda Fullscreen
Дизайн авто выполнен в духе Honda Civic первого поколения
Фото: Honda

Вторая причина отказа от модели – появление в этом сегменте электрокроссовера Honda e:Ny1. Подобные модели сейчас пользуются большим спросом, да и запас хода у новичка гораздо больше, чем у Honda e – 400 км против 222.

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Именно малый запас хода стал одной из причин низкого спроса на модель. Для современного электрокара это не самый высокий показатель.

салон Honda e, Honda e, электромобиль Honda Fullscreen
Компактный электрокар так и не стал популярным
Фото: Honda

Напомним, что электромобиль Honda e выпускают с 2020 года. Ретро-дизайн компактного 3,9-метрового хэтчбека выполнен в духе классической Honda Civic первого поколения. На выбор предложены версии мощностью 136 и 154 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Chrysler прекратил производство своей самой знаменитой модели.

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