Брутальный дизайн и большой багажник: Honda показала недорогой кроссовер за $13 200 (фото)

Honda WR-V — компактный 4,35-метровый кроссовер с выразительным дизайном. У него большой багажник и богатое оснащение по безопасности.

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В Японии дебютировала новая Honda WR-V третьего поколения. Компактный бюджетный кроссовер поступит в продажу по цене от 2 миллионов иен ($13 200). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер Honda WR-V станет "глобальной" версией модели Elevate, которую ранее презентовали в Индии. Именно в этой стране и наладят выпуск WR-V для Японии и других стран.

Кроссовер стоит от 13 200 долларов Фото: Honda

Новая Honda WR-V отличается весьма брутальным дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. Огромная решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами. В отличие от Elevate, модель доступна и со стайлинг-пакетом, включающим особую радиаторную решетку и внедорожный обвес с хромированным декором.

Размеры Honda WR-V 2024:

длина – 4325 мм;

ширина – 1790 мм;

высота – 1650 мм;

колесная база – 2650 мм.

В салоне установлен большой сенсорный дисплей Фото: Honda

В салоне преобладают рубленные линии. Кроссовер Honda WR-V не получил виртуальный щиток приборов, но оснащен большим 10,25-дюймовым тачскрином. Объем багажника составляет 458 л.

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Комплектация Honda WR-V для японского рынка расширена комплексом безопасности Honda Sensing, включающим адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

Автомобиль доступен со стайлинг-пакетом Фото: Honda

Новая Honda WR-V комплектуется только 1,5-литровым бензиновым мотором на 121 л. с. и вариатором, а привод у кроссовера исключительно передний.

К слову, недавно Honda презентовала сразу два новых электрокроссовера с запасом хода свыше 500 км.

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