Honda представила яркого конкурента BMW 3 Series и Audi A4 (фото)

Седану Acura TLX 2024 обновили дизайн, улучшили салон и расширили комплектацию. Модель оснащают бензиновыми турбомоторами мощностью до 360 сил.

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В США презентована новая Acura TLX. Спортивный седан D-класса от премиум-подразделения Honda прошел модернизацию и поступит в продажу до конца ноября. Об этом сообщается на официальном сайте японского бренда.

360-сильная версия Type S получила 20-дюймовые диски Фото: Honda

Седан Acura TLX 2024 мало изменился внешне и сохраняет граненый дизайн с длинным капотом и клиновидным профилем. Обновленную модель выдает измененная решетка радиатора. К тому же, 19-дюймовые диски стали стандартными, а в заряженной версии Type S установлены 20-дюймовые колеса.

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Салон Acura TLX отныне уже в базовой версии отделан кожей. Также появилась современная виртуальная панель приборов, а дисплей мультимедиа увеличили до 12,3 дюймов в диагонали.

Кроме того, расширена комплектация Acura TLX 2024: в начальной версии появились мощная акустика ELS Studio и беспроводная зарядка для смартфонов, а в варианте Type S теперь есть проекция на лобовое стекло и камеры кругового обзора. В добавок, доработана система контроля "слепых" зон.

В салоне появился виртуальный щиток приборов Фото: Honda

Новая Acura TLX сохраняет знакомые турбомоторы – 2,0-литровую 276-сильную четверку в базовой версии и 3,0-литровый 360-сильный V6 в Type S. Спортивный седан оснащен 10-ступенчатой автоматической КПП, а более мощный вариант является полноприводным.

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