Брутальний дизайн і великий багажник: Honda показала недорогий кросовер за $13 200 (фото)

Honda WR-V — компактний 4,35-метровий кросовер із виразним дизайном. У нього великий багажник і багате оснащення з безпеки.

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В Японії дебютувала нова Honda WR-V третього покоління. Компактний бюджетний кросовер надійде в продаж за ціною від 2 мільйонів ієн ($13 200). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер Honda WR-V стане "глобальною" версією моделі Elevate, яку раніше презентували в Індії. Саме в цій країні і налагодять випуск WR-V для Японії та інших країн.

Кросовер коштує від 13 200 доларів Фото: Honda

Нова Honda WR-V вирізняється вельми брутальним дизайном із високим капотом і розширеними крилами. Величезна решітка радіатора поєднується з розкосими фарами. На відміну від Elevate, модель доступна і зі стайлінг-пакетом, що охоплює особливу радіаторну решітку і позашляховий обвіс із хромованим декором.

Розміри Honda WR-V 2024:

довжина — 4325 мм;

ширина — 1790 мм;

висота — 1650 мм;

колісна база — 2650 мм.

У салоні встановлено великий сенсорний дисплей Фото: Honda

У салоні переважають рубані лінії. Кросовер Honda WR-V не отримав віртуальний щиток приладів, але оснащений великим 10,25-дюймовим тачскріном. Об'єм багажника становить 458 л.

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Комплектація Honda WR-V для японського ринку розширена комплексом безпеки Honda Sensing, що охоплює адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Автомобіль доступний зі стайлінг-пакетом Фото: Honda

Нова Honda WR-V комплектується тільки 1,5-літровим бензиновим мотором на 121 к. с. і варіатором, а привід у кросовера виключно передній.

До слова, нещодавно Honda презентувала одразу два нових електрокросовери із запасом ходу понад 500 км.

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