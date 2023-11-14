Honda показала два нові електрокросовери з місткими багажниками (фото)

Honda e:NP2 та e:NS2 розроблені спеціально для китайського ринку. Обидва кросовери будуть засновані на новітній платформі e:N Architecture F і зможуть проїхати понад 500 км на одному заряді.

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Honda розширить лінійку повністю електричних моделей. Японський бренд продемонстрував місткість електрокросоверів e:NP2 та e:NS2, звернувшись по допомогу до гімнасток. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Електричні кросовери Honda e:NP2 і e:NS2 призначені для китайського ринку. Вони обидва отримали купеподібний силует, але мають кілька відмінностей.

Honda eNP2 отримає C-подібні денні ходові вогні Фото: Honda Honda eNS2 отримає Y-подібні денні ходові вогні Фото: Honda

Щоб продемонструвати практичність нових кросоверів, у Honda попросили шістьох професійних гімнасток розміститися в багажнику. Вони легко впоралися з цим завданням.

Гімнастки легко помістилися в багажнику авто Фото: Honda

Honda випускатиме e:NP2 спільно з китайським концерном GAC, а в розробці e:NS2 брала участь компанія Dongfeng. Ці моделі отримають різний дизайн екстер'єру.

Кросовери отримають мінімалістичні інтер'єри з компактною панеллю приладів і великим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Також передбачено проекційний дисплей для водія.

В інтер'єрах кросоверів переважатиме мінімалізм Фото: Honda

Honda e:NP2 і e:NS2 будуть засновані на платформі e:N Architecture F. Очікується, що кросовери оснастять електромоторами потужністю понад 200 к.с. Запас ходу становитиме понад 500 км на одному заряді.

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Нові електрокросовери почнуть випускати вже на початку 2024 року. Вартість моделей розсекретять під час презентації в Китаї.

Раніше Фокус розповів, що на Японській виставці мобільності 2023 Honda представила компактний електромобіль CI-MEV.