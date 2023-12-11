Ушла легенда: Chrysler прекратил выпуск своей самой знаменитой модели (фото)

Chrysler 300 производили с 1955 года и в свое время он был самым мощным и быстрым американским авто. На прощание выпустили лимитированную заряженную версию модели с 485-сильным V8.

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В Канаде прекратили производство знаменитого Chrysler 300. Последний седан сошел с конвейера предприятия в Онтарио. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Последний Chrysler 300 покинул сборочный цех завода в Канаде Фото: Stellantis

Последней стала модель прощальной серии Chrysler 300C. Выпущено всего 2200 таких заднеприводных седанов стоимостью от $55 000.

Все Chrysler 300C оснащены 6,4-литровым 485-сильным V8 Hemi и 8-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость составляет 257 км/ч.

Chrysler 300C выпустили лимитированной серией Фото: carscoops.com

Будущее Chrysler 300C было предопределено, ведь это модель-долгожитель. Нынешнее ее поколение представили еще в 2011 году. Преемник "трехсотого" если и появится, то станет электромобилем, ведь Chrysler планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

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Chrysler 300 – самая знаменитая модель американской марки. Первое ее поколение появилось в 1955 году и получило 300-сильный V8 Hemi. Именно мощность мотора дала название авто.

Первый Chrysler 300 1955 года Фото: Stellantis 400-сильный Chrysler 300G 1961 года

Долгое время Chrysler 300 был самым мощным авто из США. Он доминировал в гонках NASCAR, а в 1958 году 375-сильный Chrysler 300D установил рекорд скорости для серийных авто – 251 км/ч. Постепенно мощность "трехсотого" довели до 405-425 л. с.

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