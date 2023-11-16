Toyota отказывается от популярного кроссовера: названа причина

Кроссовер Toyota Venza второго поколения не смог достичь уровня популярности предшественника. Модель уступает место новой Toyota Crown Signia.

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Toyota снимет с производства кроссовер Venza. Последние автомобили этой модели сойдут с конвейера в середине 2024 года. Об этом стало известно изданию Automotive News.

Toyota Venza второго поколения не была столь массовой, как модель первой генерации. Продажи кроссовера падают в последнее время: если в 2021 году продали 62 тыс. авто, то в 2022 – 33,7 тыс., а за 10 месяцев 2023 года – 25 тыс.

Toyota Venza появилась в 2008 году Фото: Toyota

Впрочем, генеральный менеджер североамериканского подразделения Toyota Дэйв Крайст заявил, что уровень продаж является удовлетворительным. Причина отказа от модели – новая Toyota Crown Signia.

Именно эта модель придет на смену Toyota Venza и она лучше по всем основным параметрам. Toyota Crown Signia просторнее, роскошнее, богаче оснащена и экономичнее.

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Напомним, что среднеразмерный пятиместный кроссовер Toyota Venza выпускали с 2008 года. Модель первого поколения (она была построена на платформе Camry) продавалась в Украине. Вторую генерацию Venza презентовали в 2020 году.

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