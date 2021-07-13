Toyota превращается в Lamborghini: из кроссовера Venza тюнеры сделали подобие Urus

Японское тюнинг-ателье Albermo разработало кит, который делает кроссовер Toyota Venza похожим на Lamborghini Urus.

За 362 000 иен (90 000 гривен) — именно столько стоит пакет доработок от японской компании Albermo — владельцы Toyota Venza (модель не представлена в Украине) могут сделать свой кроссовер похожим на итальянский премиальный SUV.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Тюнинг-обвес под названием XH42 поставляется в неокрашенном виде, соответственно вопросами окраски и установки заказчикам придется самостоятельно, что повысит конечную цену переоборудования примерно на 40%.

В попытке придать Тойоте схожесть с Lamborghini японские тюнеры разработали новые передний и задний бамперы с крупными воздухозаборниками, накладки на колесные арки. также добавились 21-дюймовые легкосплавные колеса. Выхлопная система также новая. Но она имеет раздвоенные патрубки, тогда как у оригинального Lamborghini таких "сопел" четыре.

Интересно, что тюнеры не пытались замаскировать исходный кроссовер, оставив на корме "родные" шильдик Toyota. В итоге сходство получилось весьма и весьма относительным.

Напомним, что Lamborghini Urus впервые появился в 2018 году. Как и ожидалось, первый кроссовер марки на многих мировых рынках стал самым популярным автомобилем бренда. По умолчанию полноприводник оснащается 650-сильным 4,0-литровым восьмицилиндровым двигателем. Максимальная скорость составляет 305 км/ч, а разгонная динамика с места до 100 км/ч — около 3,6 секунды.

Ранее Фокус сообщал, что киевские сотрудники таможни отправили Lamborghini Aventador на штрафплощадку. Таможенники выяснили, что транспорт был ввезен в нашу страну в режиме временного ввоза. По истечении этого срока автомобиль не вывезли за пределы Украины, с заявлением о продлении срока в таможню тоже не обращались.

Также мы писали, что спустя десятилетие конвейерной жизни Lamborghini Aventador ушел на пенсию. Финальную версию модели назвали Ultimae.