Киевские таможенники изъяли у иностранца "нелегальный" Lamborghini Aventador (фото)

Иностранец ввез автомобиль в страну в феврале 2020 года и через год должен был его вывезти, но не сделал этого. Суд присудил ему штраф в размере 170 тыс. грн.

Сотрудники столичной таможни задержали в Киевской области автомобиль Lamborghini Aventador стоимостью 600 тысяч евро (около 19,5 миллиона гривен). Об этом в пятницу, 9 июля, заявили в Государственной таможенной службе Украины.

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В сообщении говорится, что вышеупомянутый автомобиль называют эталоном качества среди суперспорткаров.

Задержать автомобиль удалось во время проверки электронной базы данных. Таможенники выяснили, что транспорт был ввезен в нашу страну из Польши гражданином Израиля в режиме временного ввоза сроком до года в феврале 2020 года. По истечении этого срока автомобиль не вывезли за пределы Украины, с заявлением о продлении срока в таможню тоже не обращались.

В гостаможне пишут, что из-за этого автомобиль стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку иностранец, который ввез его, нарушил законодательство нашей страны.

"Вместо того, чтобы ввести дорогое авто законно и с достоинством заплатить при этом все необходимые таможенные платежи, или же временно вывезти его за пределы таможенной территории Украины, из Lamborghini сделали настоящего нелегала", — говорится в сообщении.

В отношении владельца машины составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 6 ст. 481 Таможенного кодекса Украины. Автомобиль временно изъяли, а материалы дела направили в суд.

Теперь израильтянин должен заплатить штраф в размере 170 000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Черноморском порту сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Турции, который, спрятавшись в полуприцепе турецкой регистрации, пытался нелегально пересечь границу Украины.По информации пограничников, его конечной целью был Евросоюз.

Ранее Фокус рассказывал, что иностранец хотел вывезти раритетную "Волгу" из Украины. При проверке силовики не обнаружили идентификационный номер кузова автомобиля ГАЗ-21 и проинформировали полицейских о возможной подделке номеров узлов транспортного средства.

Также Фокус сообщал, что пограничники задержали самолет Ан-2, который залетел в Украину из Румынии. Правоохранители засекли самолет при пересечении границы и смогли прибыть первыми на место посадки в Бердичеве.