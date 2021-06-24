Иностранец пытался незаконно вывезти в Польшу 60-летнюю "Волгу", - ГПСУ (фото)

При проверке силовики не обнаружили идентификационный номер кузова автомобиля и проинформировали полицейских о возможной подделке номеров узлов транспортного средства.

35-летний иностранец пытался вывезти с территории Украины ретроавтомобиль ГАЗ-21 1961 года выпуска, но не позаботился о проверке и оформлении необходимых для пересечения границы документов, передает Госпогранслужба.

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Инцидент произошел 23 июня в пункте пропуска "Шегини".

Гражданин Польши был задержан пограничниками при попытке вывезти из Украины ретроавтомобиль ГАЗ-21, который сошел с конвейера в 1961 году. 35-летний иностранец выбрал раритетную Волгу себе в коллекцию, но не позаботился о проверке и оформлении документов, которые необходимы при пересечении границы.

"35-летний иностранец выбрал Волгу объектом коллекционирования, но не позаботился о проверке и оформлении документов, необходимых для пересечения границы машиной. В результате ретрофан не смог выехать в Польшу на автомобиле советского автопрома украинской регистрации, который сошел с конвейера в 1961 году", – подчеркнули пограничники.

Во время проверки правоохранители не нашли идентификационный номер кузова автомобиля украинской регистрации. Полицию проинформировали об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства".

[ + – ] ГАЗ-21 1961 года выпуска Фото: dpsu.gov.ua

[ + – ] ГАЗ-21 1961 года выпуска Фото: dpsu.gov.ua

[ + – ] ГАЗ-21 1961 года выпуска Фото: dpsu.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что пограничники третий раз задержали поляка, который ехал в Украину на сбор клубники. Нарушителя, незаконно преодолевшего украинско-венгерскую границу, задержали пограничники отделения "Великая Паладь" Мукачевского района. Этого же иностранца в 2021 году задерживали пограничники Львовского и Чопского отрядов.

Также Фокус рассказывал, что пограничники задержали самолет Ан-2, залетевший в Украину из Румынии. Правоохранители засекли самолет при пересечении границы и смогли прибыть первыми на место посадки в Бердичеве.