Іноземець намагався незаконно вивезти в Польщу 60-річну "Волгу", — ДПСУ (фото)

При перевірці силовики не виявили ідентифікаційного номера кузова автомобіля і проінформували поліцейських про можливу підробку номерів вузлів транспортного засобу.

35-річний іноземець намагався вивезти з території України ретроавтомобіль ГАЗ-21 1961 року випуску, але не подбав про перевірку й оформлення необхідних для перетину кордону документів, передає Держприкордонслужба.

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Інцидент стався 23 червня у пункті пропуску "Шегині".

Громадянин Польщі був затриманий прикордонниками при спробі вивезти з України ретроавтомобіль ГАЗ-21, який зійшов з конвеєра в 1961 році. 35-річний іноземець обрав раритетну Волгу собі в колекцію, але не подбав про перевірку й оформлення документів, які необхідні при перетині кордону.

"35-річний іноземець обрав Волгу обʼєктом колекціонування, але не подбав про перевірку й оформлення документів, необхідних для перетину кордону машиною. У результаті ретрофан не зміг виїхати до Польщі на автомобілі радянського автопрому української реєстрації, який зійшов з конвеєра в 1961 році", — підкреслили прикордонники.

Під час перевірки правоохоронці не знайшли ідентифікаційного номера кузова автомобіля української реєстрації. Поліцію поінформували про виявлення ознак кримінального злочину, передбаченого ст. 290 "Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу".

[ + – ] ГАЗ-21 1961 року випуску Фото: dpsu.gov.ua

[ + – ] ГАЗ-21 1961 року випуску Фото: dpsu.gov.ua

[ + – ] ГАЗ-21 1961 року випуску Фото: dpsu.gov.ua

Раніше Фокус повідомляв, що прикордонники втретє затримали поляка, який їхав в Україну на збір полуниці. Порушника, який незаконно подолав українсько-угорський кордон, затримали прикордонники відділення "Велика Паладь" Мукачівського району. Цього ж іноземця у 2021 році затримували прикордонники Львівського та Чопського загонів.

Також Фокус розповідав, що прикордонники затримали літак Ан-2, що залетів в Україну з Румунії. Правоохоронці засікли літак при перетині кордону і змогли прибути першими на місце посадки в Бердичеві.