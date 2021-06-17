Повертався порожнім. Прикордонники затримали Ан-2, що залетів в Україну з Румунії

Правоохоронці засікли літак при перетині кордону і змогли прибути першими на місце посадки в Бердичеві.

Українські прикордонники затримали поблизу Бердичева (Житомирська обл.) літак Ан-2, який незаконно перетнув українсько-румунський кордон, повідомила пресслужба Держприкордонслужби (ДПС).

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Перед цим прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії.

Оперативники ДПС встановили місце ймовірного приземлення порушника — аеродром недалеко від міста Бердичів. Як саме вдалося встановити місце посадки, розташоване на відстані 250 км від місця порушення держкордону, у ДПС не повідомляють.

На місце, підготовлене для посадки літака, прибули співробітники оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону. Причому, судячи з повідомлення ДПС, вони зʼявилися там раніше літака.

Коли літак приземлився, прикордонники виїхали для затримання. Помітивши їх наближення, літак знову почав рух і піднявся в повітря.

Прикордонники затримали на аеродромі чоловіка, який із землі координував дії екіпажу літака. Після чого Ан-2 знову здійснив посадку.

На борту літака було три людини, їх затримали. При огляді місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інші приналежності для організації зльоту і посадки.

За цим фактом у компетентні органи направлено повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст. 334 КК "Порушення правил міжнародних польотів" і ст. 332-2 КК "Незаконне перетинання державного кордону України".

Зазначимо, що судячи з фото, розміщеного на сайті ДПС, затриманий літак має реєстраційний номер UR-VIN. Перші дві букви означають приналежність до України. У Реєстрі цивільних повітряних суден цей номер закріплено за літаком Ан-2, експлуатантом якого є "Проскурів-Авіа", а власником — Ситак А.П. (Бердичів).

Додамо, що через деякий час фото з літаком заретушували, щоб номер не було видно.

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