Возвращался пустым. Пограничники задержали Ан-2, залетевший в Украину из Румынии

Правоохранители засекли самолет при пересечении границы и смогли прибыть первыми на место посадки в Бердичеве.

Украинские пограничники задержали вблизи Бердичева (Житомирская обл.) самолет Ан-2, который незаконно пересек украинско-румынскую границу, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС).

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Перед этим пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии.

Оперативники ГПС установили место вероятного приземления нарушителя – аэродром недалеко от города Бердичев. Как именно удалось установить место посадки, расположенное на удалении 250 км от места нарушения госграницы, в ГПС не сообщают.

На место, подготовленное для посадки самолета, прибыли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Житомирского погранотряда. Причем, судя по сообщению ГПС, они появились там раньше самолета.

Когда самолет приземлился, пограничники выдвинулись для задержания. Заметив их приближение, самолет снова начал движение и поднялся в воздух.

Пограничники задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После чего Ан-2 снова совершил посадку.

На борту самолета было три человека, их задержали. При осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации взлета и посадки.

По данному факту в компетентные органы направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст.332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины".

Отметим, что судя по фото, размещенному на сайте ГПС, задержанный самолет имеет регистрационный номер UR-VIN. Первые две буквы означают принадлежность к Украине. В Реестре гражданских воздушных судов этот номер закреплен за самолетом Ан-2, эксплуатантом которого является "Проскуров-Авиа", а владельцем – Ситак А.П. (Бердичев).

Добавим, что через некоторое время фото с самолетом заретушировали, чтобы номер не был виден.

Напомним, пограничники в Закарпатской области задержали поляка, пытавшегося третий раз с начала 2021 года нелегально проникнуть на территорию Украины. Мужчина заявил, что хотел попасть в страну для того, чтобы "собирать клубнику".

Двух солдат-срочников ГПС отстранили от службы после жестокого обращения с диким животным в Волынской области. Во время наряда сняли на камеру, как повалили пойманного зверя на землю и мучали при помощи автомата.