Київські митники вилучили в іноземця "нелегальний" Lamborghini Aventador (фото)

Іноземець ввіз автомобіль у країну в лютому 2020 року і через рік мав його вивезти, але не зробив цього. Суд присудив йому штраф у розмірі 170 тис. грн.

Співробітники столичної митниці затримали в Київській області автомобіль Lamborghini Aventador вартістю 600 тисяч євро (майже 19,5 мільйонів гривень). Про це в пʼятницю, 9 липня, заявили в Державній митній службі України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У повідомленні говориться, що вищезгаданий автомобіль називають еталоном якості серед суперспорткарів.

Затримати автомобіль вдалося під час перевірки електронної бази даних. Митники зʼясували, що транспорт був ввезений в нашу країну з Польщі громадянином Ізраїлю в режимі тимчасового ввезення терміном до року в лютому 2020 року. Після закінчення цього терміну автомобіль не вивезли за межі України, із заявою про продовження терміну в митницю теж не зверталися.

У Держмитниці пишуть, що через це автомобіль став предметом порушення митних правил, оскільки іноземець, який ввіз його, порушив законодавство нашої країни.

"Замість того, щоб ввезти дороге авто законно і гідно заплатити при цьому всі необхідні митні платежі, або ж тимчасово вивезти його за межі митної території України, з Lamborghini зробили справжнього нелегала", — йдеться в повідомленні.

Проти власника машини склали протокол про порушення митних правил за ч. 6 ст. 481 Митного кодексу України. Автомобіль тимчасово вилучили, а матеріали справи надіслали до суду.

Тепер ізраїльтянин повинен заплатити штраф у розмірі 170 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Чорноморському порту співробітники Держприкордонслужби знайшли громадянина Туреччини, який, сховавшись в напівпричепі турецької реєстрації, намагався нелегально перетнути кордон України. За інформацією прикордонників, його кінцевою метою був Євросоюз.

Раніше Фокус розповідав, що іноземець хотів вивезти раритетну «Волгу» з України. Під час перевірки силовики не знайшли ідентифікаційний номер кузова автомобіля ГАЗ-21 і проінформували поліцейських про можливу підробку номерів вузлів транспортного засобу.

Також Фокус повідомляв, що прикордонники затримали літак Ан-2, який залетів в Україну з Румунії. Правоохоронці засікли літак під час перетину кордону і змогли прибути першими на місце посадки в Бердичеві.