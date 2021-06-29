Мігрант з Туреччини за 1200 євро сховався від українських прикордонників у причепі (фото, відео)

Прикордонники отримали оперативну інформацію, що іноземець нелегально намагається потрапити в ЄС транзитом через Україну.

У Чорноморському порту співробітники Держприкордонслужби виявили громадянина Туреччини, який, сховавшись у напівпричепі турецької реєстрації, намагався нелегально перетнути кордон України, інформує пресслужба відомства.

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Прикордонники отримали інформацію про нелегального мігранта від оперативників.

Як тільки транспортний засіб прибув на на оглядовий майданчик для перевірки в Чорноморському порту, силовики виявили великий надріз тентової частини напівпричепа. Серед шин уже був знайдений нелегальний мігрант з Туреччини.

Іноземець мав при собі паспорт громадянина Туреччини, але вирішив незаконно потрапити в Україну. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що його розшукували турецькі правоохоронці за скоєння злочину і він потайки прямував до Німеччини.

"За таку угоду іноземець нібито заплатив 1200 євро особам, які організували йому таку подорож. Наразі нелегального мігранта повернуто зворотнім рейсом до Туреччини", — йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

[ + – ] Прикордонники в Чорноморському порту Фото: dpsu.gov.ua

[ + – ] Прикордонники в Чорноморському порту Фото: dpsu.gov.ua

[ + – ] У Чорноморському порту нелегал з Туреччини сховався в причепі

Раніше Фокус розповідав, що іноземець хотів вивезти раритетну «Волгу» з України. При перевірці силовики не виявили ідентифікаційного номеру кузова автомобіля ГАЗ-21 і проінформували поліцейських про можливу підробку номерів вузлів транспортного засобу.

Також Фокус повідомляв, що прикордонники затримали літак Ан-2, який залетів в Україну з Румунії. Правоохоронці засікли літак при перетині кордону і змогли прибути першими на місце посадки в Бердичеві.