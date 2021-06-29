Мигрант из Турции за 1200 евро спрятался от украинских пограничников в прицепе (фото, видео)

Пограничники получили оперативную информацию, что иностранец нелегально пытается попасть в ЕС транзитом через Украину.

В Черноморском порту сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Турции, который, спрятавшись в полуприцепе турецкой регистрации, пытался нелегально пересечь границу Украины, информирует пресс-служба ведомства.

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Пограничники получили информацию о нелегальном мигранте от оперативников.

Как только транспортное средство прибыл на на смотровую площадку для проверки в Черноморском порту, силовики обнаружили большой надрез тентовой части полуприцепа. Среди шин уже был найден нелегальный мигрант из Турции.

Иностранец имел при себе паспорт гражданина Турции, но решил незаконно попасть в Украину. Свой поступок мужчина объяснил тем, что его разыскивали турецкие правоохранители за совершение преступления и он тайком направлялся в Германию.

"За такую сделку иностранец якобы заплатил 1200 евро лицам, которые организовали ему такое путешествие. Сейчас нелегального мигранта возвращено обратным рейсом в Турцию", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

[ + – ] Пограничники в Черноморском порту Фото: dpsu.gov.ua

[ + – ] Пограничники в Черноморском порту Фото: dpsu.gov.ua

[ + – ] В Черноморском порту нелегал из Турции спрятался в прицепе

Ранее Фокус рассказывал, что иностранец хотел вывезти раритетную "Волгу" из Украины. При проверке силовики не обнаружили идентификационный номер кузова автомобиля ГАЗ-21 и проинформировали полицейских о возможной подделке номеров узлов транспортного средства.

Также Фокус сообщал, что пограничники задержали самолет Ан-2, который залетел в Украину из Румынии. Правоохранители засекли самолет при пересечении границы и смогли прибыть первыми на место посадки в Бердичеве.