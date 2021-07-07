Прощай Aventador. Представлена финальная версия флагманского суперкара Lamborghini (видео)

Лимитированная версия Aventador LP 780-4 Ultimae знаменует окончание производства суперкара-долгожителя.

Выпускать автомобиль 10 лет — по нынешним меркам, это долго даже для суперкаров. Один из долгожителей сегмента — Lamborghini Aventador, запущенный в 2011 году. Но и он на пороге ухода на пенсию: компания опубликовала фотографии и характеристики прощальной версии своего флагманского суперкара, получившей обозначение Ultimae.

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Только незначительные визуальные изменения позволят отличить Ultimae от более ранней "заряженной" версии SVJ. Так, новинка получила новый передний бампер и кованые легкосплавные колеса оригинального дизайна (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади). Палитра цветов кузова насчитывает 18 стандартных оттенков более 300 — в рамках фирменной программы персонализации Ad Personam.

Как и следовало ожидать, характеристики Ultimae — это что-то вроде сборника лучших хитов, опробованных ранее на разных версиях династии Aventador. Атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 развивает мощность 769 л.с. — на 39 л.с. больше, чем у Aventador S, на 10 л.с. больше, чем у Aventador SVJ.

Масса LP 780-4 Ultimae без топлива и масла (так называемая "сухая" масса) составляет 1550 кг, что на 25 кг меньше, чем у Aventador S. В сочетании с большей отдачей мотора это позволило добиться энерговооруженности 1,98 кг/л.с. — как у SVJ. До первой "сотни" автомобиль разгоняется за 2,8 секунды при максимальной скорости 355 км/ч.

Как и у всех Авентадоров, у версии Ultimae будет полный привод и автоматизированная семиступенчатая коробка передач ISR с одним сцеплением. Также у новинки полноуправлемое шасси с поворотной задней осью, как у Aventador S. Карбон-керамические тормоза CCB входят в стандартную комплектацию.

Водитель может выбрать один из четырех режимов движения: три предустановленных Strada, Sport и Corsa, а также индивидуальный Ego, позволяющий настроить мотор и шасси по отдельности сообразно собственным предпочтениям.

Публичный дебют Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae состоится фестивале скорости в Гудвуде в Великобритании, который пройдет с 8 по 11 июля. Тираж "прощального" Авентадора составит 600 автомобилей: 350 купе и 250 родстеров, которые будут проданы по всему миру.

Ранее Фокус подробно рассказывал обо всех культовых Lamborghini прошлого. В обзоре, приуроченном у 50-летию легендарного суперкара Countach, вместе с юбиляром в зале славы показаны модели Miura, LM002 и Diablo.

Также мы сообщали, что уже в скором будущем компания Lamborghini встанет на путь тотальной гибридизации и электрификации. Только что представленный Aventador LP 780-4 Ultimae — одна из последних моделей бренда с классическим атмосферным ДВС и без гибридного модуля, а уже в 2023 году на рынок выйдет первый полноценный гибрид марки, вслед за которым ожидается и первый в истории Ламбо электромобиль.