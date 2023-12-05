Выпускалась в Украине: General Motors прекратят сборку знаменитой бюджетной модели (фото)

Chevrolet Lacetti производили с 2002 года в 12 странах мира. Бюджетная модель известна под множеством названий, а ее дизайн создали известные итальянские стилисты.

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Выпуск бюджетного Chevrolet Lacetti наконец будет прекращен. Модель-долгожитель снимут с производства на предприятии UzAuto Motors в Узбекистане в начале 2024 года. Об этом сообщает узбекский сайт "Автострада".

На UzAuto Motors уже налажен выпуск преемника Lacetti – Chevrolet Onix. Кроме того, в скором времени производство запустят еще один бюджетный седан Chevrolet, однако пока его подробности держатся в секрете.

Дизайн хэтчбека Lacetti создал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро Фото: General Motors

Узбекистан был последней страной, где производили Chevrolet Lacetti. Всего же c 2002 года модель выпускали в 12 странах мира на трех континентах. Сборка Lacetti была налажена и в Украине – на предприятии в Черноморске в 2004-2013 годах. Позже в нашу страну поставляли авто из Узбекистана под названием Daewoo Gentra. Всего на украинском рынке продали свыше 55 тыс. этих авто.

К слову, названий у модели было множество. В разных странах она также была известна под такими именами:

Buick Excelle;

Chevrolet Optra;

Chevrolet Nubira;

Ravon Gentra;

Holden Viva;

Suzuki Forenza;

Suzuki Reno.

Седан проектировали дизайнеры Pininfarina Фото: General Motors

Примечательно, что хэтчбек Chevrolet Lacetti разработал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро из ателье ItalDesign, а вот седан и универсал "рисовали" дизайнеры Pininfarina.

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На выбор в разных странах предлагали бензиновые двигатели объемом 1,4 л (93 л. с.), 1,5 л (107 л. с.), 1,6 л (109 л. с.), 1,8 л (120 л. с.) и 2,0 л (121-132 л. с.), а также 2,0-литровый 121-сильный турбодизель.

Сборка модели была налажена и в Украине Фото: General Motors

Chevrolet Lacetti в Украине продавали в версиях объемом 1,5, 1,6 и 1,8 л. Модель была доступна с 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Chevrolet Lacetti выступал в гоночной серии WTCC. Кроме того, он прославился в телешоу Top Gear как "авто по умеренной цене", на котором соревновались звезды.

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