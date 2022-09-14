Последний из могикан: Chrysler представил прощальную бензиновую модель (видео)

Chrysler отказывается от выпуска бензиновых авто и подготовил финальную заряженную версию модели 300. Седан оснастили 6,4-литровым 485-сильным V8 Hemi.

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Накануне премьеры на автошоу в Детройте рассекречен новый Chrysler 300C. Спортивный седан станет последней бензиновой моделью в истории американского бренда. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

[ + – ] Новый Chrysler 300C узнается по заднему спойлеру и 20-дюймовым дискам Фото: Stellantis

Как известно, в ближайшие годы Chrysler перейдет на выпуск электрокаров и его электрического первенца Airflow уже представили. Классический заднеприводный седан Chrysler 300 нынешнего поколения выпускается с 2011 года и в 2024 году будет снят с производства, но на прощание решили создать заряженную версию 300С. Всего соберут только 2000 таких авто по цене в $55 000.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и карбон Фото: Stellantis

Главная особенность Chrysler 300C 2023 прячется под капотом – его оснастили 6,4-литровым V8 Hemi от Dodge Charger SRT. Этот двигатель развивает 485 л. с. и обладает крутящим моментом в 640 Н∙м.

Автоматическую 8-ступенчатую КПП доработали и она переключает передачи быстрее. Новый Chrysler 300C разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и проезжает 400 м с места за 12,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 257 км/ч.

[ + – ] Chrysler 300C станет финальной версией седана Фото: Stellantis

Кроме того, заряженный седан получил спортивную выхлопную систему с более громким и сочным звуком. Улучшить управляемость призваны самоблокирующийся дифференциал, адаптивные амортизаторы и тормоза Brembo.

Узнать Chrysler 300C 2023 можно по 20-дюймовым дискам и заднему спойлеру. Кроме того, у него тонированы фары, а хромированные детали кузова заменены черными.

[ + – ] Всего выпустят только 2000 мощных 485-сильных Chrysler 300C

В отделке салона кожа сочетается с лакированным деревом и даже карбоном. Комплектация расширена и включает акустику Harmann Kardon c 19 динамиками, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений, а также обогрев руля.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep презентовал сразу три новых электрокроссовера. Они станут серийными в 2023-2024 годах.