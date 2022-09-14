Останній із могікан: Chrysler представив прощальну бензинову модель (відео)

Chrysler відмовляється від випуску бензинових авто й підготував фінальну заряджену версію моделі 300. Седан оснастили 6,4-літровим 485-сильним V8 Hemi.

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Напередодні прем'єри на автошоу в Детройті розсекречено новий Chrysler 300C. Спортивний автомобіль стане останньою бензиновою моделлю в історії американського бренду. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

[ + – ] Новий Chrysler 300C можна впізнати за заднім спойлером і 20-дюймовими дисками Фото: Stellantis

Як відомо, найближчими роками Chrysler перейде на випуск електрокарів, і його електричного первістка Airflow вже представили. Класичний задньопривідний седан Chrysler 300 нинішнього покоління випускається з 2011 року й у 2024 буде знятий із виробництва, але на прощання вирішили створити заряджену версію 300С. Усього зберуть лише 2000 таких авто за ціною $55 000.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра та карбон Фото: Stellantis

Головна особливість Chrysler 300C 2023 ховається під капотом — його оснастили 6,4-літровим V8 Hemi від Dodge Charger SRT. Цей двигун розвиває 485 к. с. і має крутний момент 640 Н∙м.

Автоматичну 8-ступінчасту КПП допрацювали, і вона перемикає передачі швидше. Новий Chrysler 300C розганяється до 100 км/год за 4,3 секунди й проїжджає 400 м із місця за 12,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 257 км/год.

[ + – ] Chrysler 300C стане фінальною версією седана Фото: Stellantis

Крім того, заряджений седан отримав спортивну вихлопну систему з більш гучним і соковитим звуком. Поліпшити керованість покликані диференціал, що самоблокується, адаптивні амортизатори та гальма Brembo.

Упізнати Chrysler 300C 2023 можна за 20-дюймовими дисками та заднім спойлером. Крім того, у нього тоновані фари, а хромовані деталі кузова замінені на чорні.

[ + – ] Усього випустять лише 2000 потужних 485-сильних Chrysler 300C

В обробці салону шкіра поєднується з лакованим деревом і навіть карбоном. Комплектація розширена та включає акустику Harmann Kardon з 19 динаміками, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь, а також обігрів керма.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep презентував відразу три нові електрокросовери. Вони стануть серійними у 2023-2024 роках.