Розсекречено інтер'єр і характеристики нового Volkswagen Transporter 2024 (фото)

Новий Volkswagen Transporter порідниться з Ford Transit і отримає сучасне обладнання. У лінійці моделі з'являться гібридні та електричні версії.

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Volkswagen поступово розкриває подробиці нового покоління Transporter. Комерційна модель з'явиться у 2024 році, а поки що на офіційному сайті німецького автовиробника з'явилася нова інформація про модель.

У лінійці з'являться гібридні та електричні модифікації Фото: Volkswagen

Як і раніше, новий Volkswagen Transporter показали в камуфляжі, але цього разу розсекретили його інтер'єр. Мінівен отримав віртуальний щиток приладів і великий 13-дюймовий тачскрін мультимедіа. Також авто оснастили системами автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

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Крім того, стало відомо, що стандартний Volkswagen Transporter 2024 сягатиме 5050 мм завдовжки і 2032 мм завширшки за колісної бази в 3100 мм. У подовженій версії відстань між осями — 3500 мм.

Залежно від модифікації, об'єм вантажного відсіку становить від 5,8 до 9 кубометрів. Вантажопідйомність Volkswagen Transporter зросла до 1,3 тонни, також можна буксирувати 2,8-тонний причіп. Запропонують вантажні, вантажопасажирські та пасажирські версії зі стандартним і високим дахом.

У салоні на передній панелі встановили два дисплеї Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Transporter побудують на платформі Ford Transit. Саме у цієї моделі запозичать турбодизелі потужністю 110, 150 і 170 к. с., а також 233-сильну гібридну установку. З'явиться й електромобілі Volkswagen eTransporter потужністю 115-286 к. с. і з батареями ємністю 54 і 83 кВт∙год. Будуть доступні версії з переднім і повним приводом. Примітно, що модель вже доступна для попереднього замовлення за ціною від 36 780 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen і Renault спільно готують доступний електрокар за 20 000 євро.

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