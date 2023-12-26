Рассекречены интерьер и характеристики нового Volkswagen Transporter 2024 (фото)

Новый Volkswagen Transporter породнится с Ford Transit и получит современное оборудование. В линейке модели появятся гибридные и электрические версии.

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Volkswagen постепенно раскрывает подробности нового поколения Transporter. Коммерческая модель появится в 2024 году, а пока на официальном сайте немецкого автопроизводителя появилась новая информация о модели.

В линейке появятся гибридные и электрические модификации Фото: Volkswagen

Как и прежде, новый Volkswagen Transporter показали в камуфляже, но на этот раз рассекретили его интерьер. Минивэн получил виртуальный щиток приборов и большой 13-дюймовый тачскрин мультимедиа. Также авто оснастили системами автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

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Кроме того, стало известно, что стандартный Volkswagen Transporter 2024 будет достигать 5050 мм в длину и 2032 мм в ширину при колесной базе в 3100 мм. В удлиненной версии расстояние между осями – 3500 мм.

В зависимости от модификации, объем грузового отсека составляет от 5,8 до 9 кубометров. Грузоподъемность Volkswagen Transporter выросла до 1,3 тонны, также можно буксировать 2,8-тонный прицеп. Предложат грузовые, грузопассажирские и пассажирские версии со стандартной и высокой крышей.

В салоне на передней панели установили два дисплея Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Transporter построят на платформе Ford Transit. Именно у этой модели позаимствуют турбодизели мощностью 110, 150 и 170 л. с., а также 233-сильную гибридную установку. Появится и электромобили Volkswagen eTransporter мощностью 115-286 л. с. и с батареями емкостью 54 и 83 кВт∙ч. Будут доступны версии с передним и полным приводом. Примечательно, что модель уже доступна для предварительного заказа по цене от 36 780 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen и Renault совместно готовят доступный электрокар за 20 000 евро.

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