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Представлен новый Ford Kuga 2024: как изменился популярный кроссовер (фото)

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Фото: Ford | Кроссовер Ford Kuga прошел обновление

Кроссовер Ford Kuga изменился внешне и получил новую мультимедийную систему. Модель будет доступна в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 240 сил.

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В Германии презентован новый Ford Kuga. Компактный кроссовер прошел модернизацию вслед за своим заокеанским близнецом Escape. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.

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У Ford Kuga 2024 изменена передняя часть
Фото: Ford

Кроссовер Ford Kuga 2024 узнается прежде всего, по новой передней части. Он получил широкую решетку радиатора, а раскосые фары соединены диодной вставкой. К слову, теперь уже в базовой версии полностью светодиодная оптика Full LED, а за доплату доступны пиксельные фары с управляемым пучком света.

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Версия Active получила пластиковый обвес
Фото: Ford

Линейку пополнил внедорожный Ford Kuga Active. Кроссовер узнается по выраженному пластиковому обвесу.

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В салоне установлен увеличенный 13,2-дюймовый тачскрин новой мультимедийной системы SYNC4. Она включает интернет 5G, улучшенную навигацию (с информацией о заторах), голосового помощника Alexa, а также беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

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В салоне установлен большой 13,2-дюймовый тачскрин
Фото: Ford

Топовый плагин-гибрид Ford Kuga стал мощнее (240 л. с.) и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с. Увеличенная до 14,4 кВт∙ч батарея позволяет проехать до 69 км на электротяге. Кроме того, в линейке модели остались 180-сильный гибрид и бензиновая версия с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором.

Как стало изветно Фокусу, новый Ford Kuga появится на украинском рынке весной.

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