Представлен новый Ford Kuga 2024: как изменился популярный кроссовер (фото)
Кроссовер Ford Kuga изменился внешне и получил новую мультимедийную систему. Модель будет доступна в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 240 сил.
В Германии презентован новый Ford Kuga. Компактный кроссовер прошел модернизацию вслед за своим заокеанским близнецом Escape. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.
Кроссовер Ford Kuga 2024 узнается прежде всего, по новой передней части. Он получил широкую решетку радиатора, а раскосые фары соединены диодной вставкой. К слову, теперь уже в базовой версии полностью светодиодная оптика Full LED, а за доплату доступны пиксельные фары с управляемым пучком света.
Линейку пополнил внедорожный Ford Kuga Active. Кроссовер узнается по выраженному пластиковому обвесу.Важно
В салоне установлен увеличенный 13,2-дюймовый тачскрин новой мультимедийной системы SYNC4. Она включает интернет 5G, улучшенную навигацию (с информацией о заторах), голосового помощника Alexa, а также беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.
Топовый плагин-гибрид Ford Kuga стал мощнее (240 л. с.) и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с. Увеличенная до 14,4 кВт∙ч батарея позволяет проехать до 69 км на электротяге. Кроме того, в линейке модели остались 180-сильный гибрид и бензиновая версия с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором.
Как стало изветно Фокусу, новый Ford Kuga появится на украинском рынке весной.
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