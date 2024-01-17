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Представлено новий Ford Kuga 2024: як змінився популярний кросовер (фото)

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Фото: Ford | Кросовер Ford Kuga пройшов оновлення

Кросовер Ford Kuga змінився зовні та отримав нову мультимедійну систему. Модель буде доступна в бензинових і гібридних версіях потужністю до 240 сил.

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У Німеччині презентовано новий Ford Kuga. Компактний кросовер пройшов модернізацію слідом за своїм заокеанським близнюком Escape. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті виробника.

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У Ford Kuga 2024 змінено передню частину
Фото: Ford

Кросовер Ford Kuga 2024 впізнається насамперед за новою передньою частиною. Він отримав широку решітку радіатора, а розкосі фари з'єднані діодною вставкою. До слова, тепер уже в базовій версії повністю світлодіодна оптика Full LED, а за доплату доступні піксельні фари з керованим пучком світла.

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Версія Active отримала пластиковий обвіс
Фото: Ford

Лінійку поповнив позашляховий Ford Kuga Active. Кросовер впізнається за вираженим пластиковим обвісом.

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У салоні встановлено збільшений 13,2-дюймовий тачскрін нової мультимедійної системи SYNC4. Вона включає інтернет 5G, поліпшену навігацію (з інформацією про затори), голосового помічника Alexa, а також бездротові Android Auto і Apple CarPlay.

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У салоні встановлено великий 13,2-дюймовий тачскрін
Фото: Ford

Топовий плагін-гібрид Ford Kuga став потужнішим (240 к. с.) і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,3 с. Збільшена до 14,4 кВт∙год батарея дає змогу проїхати до 69 км на електротязі. Крім того, в лінійці моделі залишилися 180-сильний гібрид і бензинова версія з 1,5-літровим 150-сильним турбомотором.

Як стало відомо Фокусу, новий Ford Kuga з'явиться на українському ринку навесні.

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