Ожидается в Украине: раскрыты подробности нового Renault Duster 2024 (фото)

Кроссовер Renault Duster 2024 стал выразительнее на вид и современнее внутри. Модель будет доступна в бензиновых и гибридных версиях.

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Новый Duster третьего поколения дебютировал под маркой Dacia, а версия от Renault появится позже. Она поступит в производство в Турции со второго квартала нынешнего года и теперь на сайте автопроизводителя появились новые фото и подробности модели.

Версия от Renault отличается дизайном решетки радиатора Фото: Renault

Кроссовер Renault Duster 2024 отличается от версии под брендом Dacia только дизайном решетки радиатора. Его рубленный дизайн гораздо выразительнее, чем у предшественника.

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Салон Renault Duster 2024 не имеет отличий от интерьера Dacia, за исключением логотипа французской марки на руле. Внутри также преобладают рубленные поверхности, а топовые версии получили виртуальную панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Объем багажника Renault Duster вырос до 472 л.

В топовых версиях установлены два дисплея Фото: Renault

Новый Renault Duster 2024 предложат с тремя двигателями:

1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 100 л. с. с заводским ГБО;

1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 130 л. с. с 48-волтной "мягкой" гибридной установкой;

гибрид мощностью 140 л. с. с 1,6-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов.

Модель предложат в бензиновых и гибридных вариантах Фото: Renault

1,2-литровый вариант будет доступен с полным приводом. В Украине новый Duster появится в 2025 году, так как поначалу турецкое предприятие будет работать только на внутренний рынок.

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