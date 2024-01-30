Карбоновый собрат Duster: представлен экстремальный 360-сильный внедорожник Dacia (фото)

Dacia Sandrider — компактный карбоновый внедорожник с огромными колесами и высоким клиренсом. Авто оснастили 360-сильным V6 твин-турбо, который использует экологически чистое топливо.

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У Dacia Duster появился экстремальный родственник – гоночный внедорожник Sandrider. В 2025 году он примет участие в знаменитом марафоне "Дакар" и других сложных ралли-рейдах. Подробности новинки раскрыли на сайте румынского автопроизводителя.

У авто открытые крылья и высокий клиренс Фото: Dacia

В Renault Group решили создать гоночное подразделение Dacia и с размахом подошли к новому проекту. Пилотами Sandrider станут звезды автоспорта: лучший раллийный гонщик всех времен Себастьян Леб, многократый победитель "Дакара" Насер Аль-Аттия и чемпионка мира по ралли-рейдам Кристина Гутьерес Герреро.

Новый Dacia Sandrider развивает концепцию модели Manifesto 2022 года. Это компактный внедорожник с высоким клиренсом, открытыми крыльями и короткими свесами кузова. Авто оснастили 37-дюймовой внедорожной резиной BF Goodrich. Кузов полностью выполнен из карбона.

Внедорожник получил 360-сильный V6 твин-турбо Фото: Dacia

Размеры Dacia Sandrider:

длина – 4140 мм;

ширина – 2290 мм;

высота – 1810 мм;

колесная база – 3000 мм.

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Двухместный салон отделан материалом, отбивающим ультрафиолетовое излучение и не нагревающимся на солнце. Водителю и штурману предусмотрены отдельные дисплеи — их сразу четыре.

На передней панели установлены четыре дисплея Фото: Dacia

Dacia Sandrider оснастили 3,0-литровым V6 твин-турбо на 360 л. с. и 539 Н∙м, работающем на экологически чистом синтетическом топливе. Внедорожник получил 6-ступенчатую секвентальную КПП и полный привод.

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