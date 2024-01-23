Невысокая цена и гибридная установка: каким будет новый Renault Clio

Новый Renault Clio изменится внешне, но будет построен на платформе нынешней модели. Хэтчбек предложат исключительно в гибридных модификациях.

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Renault не собираются отказываться от хэтчбека Clio, даже несмотря на появление электрического аналога Renault 5. Шестое поколение модели В-класса уже в разработке и появится в 2026 году. Первые ее подробности раскрыл вице-президент Renault Group Бруно Ванель в интервью британскому изданию Autocar.

По его словам, Renault Clio – это известная модель, которая на рынке уже 34 года и грех бы было отказаться от такого бренда. К тому же, французский производитель планирует обновить свою линейку компактных авто, ведь они очень популярны на европейском рынке.

Хотя в скором времени появятся доступные небольшие электромобили Renault 5 и Twingo, ниша для Clio найдется. Он будет дешевле и не получит электрическую версию, чтобы не конкурировать с этими моделями.

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Впрочем, и чисто бензиновых Renault Clio также не будет. Новые эко-нормы Евро-7 – причина, по которой модель предложат исключительно в гибридных версиях. Для нее готовят улучшенную силовую установку E-Tech с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором.

Новый Renault Clio сохранит платформу CMF-B. В то же время, его дизайн изменится и будет выдержан в новом фирменном стиле, дебютировавшем на Renault Scenic 2024.

К слову, Renault разрабатывают и преемника Arkana — кроссовер появится уже в нынешнем году.

Также Фокус рассказывал про компактный китайский электромобиль за $8300.