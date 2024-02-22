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Авто

Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)

Zagato AGTZ, Zagato AGTZ Twin Tail, Alpine A110, Renault Alpine
Задняя часть Zagato AGTZ Twin Tail снимается

Купе Zagato AGTZ Twin Tail выполнено в стилистике классического Alpine A220 1968 года. Заднюю часть спорткара можно снять.

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Итальянское кузовное ателье Zagato презентовало новый проект AGTZ Twin Tail. Спорткар выпустят лимитированной серией из 19 авто и будут продавать по высокой цене в 650 000 евро. О нем рассказали на сайте Zagato.

Alpine Zagato AGTZ, Zagato AGTZ Twin Tail, Alpine A110, Renault Alpine Fullscreen
У Zagato AGTZ Twin Tail полностью новый кузов

В основе Zagato AGTZ Twin Tail лежит относительно недорогое авто — купе Alpine A110 от Renault. Для него создали полностью новый необычный кузов.

Alpine A220 Fullscreen
Alpine A220 1968 года

Дизайн Zagato AGTZ Twin Tail выполнен в стилистике гоночного Alpine A220 1968 года. У него похожий вытянутый силуэт и большие каплевидные фары.

Alpine A110, Zagato AGTZ, Zagato AGTZ Twin Tail, Renault Alpine Fullscreen
В основе авто лежит Renault Alpine A110

Но самая интересная деталь авто — его съемная задняя часть. Секцию длиной 30 см можно быстро демонтировать и сделать Zagato AGTZ Twin Tail.

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Такое решение — отсылка к тому же Alpine A220. Дело в том, что спорткар имел две версии: длинную для скоростных автодромов и короткую — для более медленных трасс с большим количеством поворотов. Собственно, поэтому модель и назвали Twin Tail ("две кормы").

Alpine A110 AGTZ, Zagato AGTZ Twin Tail, Alpine A110, Renault Alpine Fullscreen
Стоимость купе составляет 650 000 евро

Характеристики Zagato AGTZ Twin Tail пока не раскрываются. Стандартный Renault Alpine A110 оборудован 1,8-литровым турбомотором, который развивает от 252 до 300 л.с., в зависимости от модификации.

Кстати, Alpine разрабатывают свой первый спортивный электромобиль. Его презентуют летом, однако первые фото авто уже опубликованы.

Также Фокус сообщал о новом конкуренте BMW X4 от Renault.