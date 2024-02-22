Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)

Купе Zagato AGTZ Twin Tail выполнено в стилистике классического Alpine A220 1968 года. Заднюю часть спорткара можно снять.

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Итальянское кузовное ателье Zagato презентовало новый проект AGTZ Twin Tail. Спорткар выпустят лимитированной серией из 19 авто и будут продавать по высокой цене в 650 000 евро. О нем рассказали на сайте Zagato.

У Zagato AGTZ Twin Tail полностью новый кузов

В основе Zagato AGTZ Twin Tail лежит относительно недорогое авто — купе Alpine A110 от Renault. Для него создали полностью новый необычный кузов.

Alpine A220 1968 года

Дизайн Zagato AGTZ Twin Tail выполнен в стилистике гоночного Alpine A220 1968 года. У него похожий вытянутый силуэт и большие каплевидные фары.

В основе авто лежит Renault Alpine A110

Но самая интересная деталь авто — его съемная задняя часть. Секцию длиной 30 см можно быстро демонтировать и сделать Zagato AGTZ Twin Tail.

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Такое решение — отсылка к тому же Alpine A220. Дело в том, что спорткар имел две версии: длинную для скоростных автодромов и короткую — для более медленных трасс с большим количеством поворотов. Собственно, поэтому модель и назвали Twin Tail ("две кормы").

Стоимость купе составляет 650 000 евро

Характеристики Zagato AGTZ Twin Tail пока не раскрываются. Стандартный Renault Alpine A110 оборудован 1,8-литровым турбомотором, который развивает от 252 до 300 л.с., в зависимости от модификации.

Кстати, Alpine разрабатывают свой первый спортивный электромобиль. Его презентуют летом, однако первые фото авто уже опубликованы.

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