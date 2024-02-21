В стиле "Дастера": представлен дешевый электрокроссовер от Renault за 20 000 евро (фото)

Электромобиль Dacia Spring кардинально обновили снаружи и внутри. Кроссовер предлагается в версиях на 45 и 65 сил, а его запас хода составляет 220 км.

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Во Франции презентовали новый Dacia Spring 2024. Бюджетный компактный электрокроссовер прошел основательную модернизацию и вскоре поступит в продажу по цене около 20 000 евро. О нем рассказали на сайте Renault Group.

Кроссовер получил новые фонари и дверь багажника Фото: Dacia

Напомним, что электромобиль Dacia Spring — европейская версия модели Renault City K-ZE, которая, в свою очередь, создана на базе бензинового Renault Kwid.

Дизайн Dacia Spring 2024 выполнен в новом фирменном стиле марки. У электрокроссовера полностью новые передняя и задняя части: заменены фары и фонари, бамперы, радиаторная решетка и дверь багажника.

Электрокроссовер стоит от 20 000 евро Фото: Dacia

Размеры Dacia Весна 2024:

длина — 3701 мм;

ширина — 1767 мм;

высота — 1519 мм;

колесная база — 2423 мм;

масса — 984 кг.

Салон Dacia Spring 2024 претерпел значительно большие изменения и выдержан в рубленой стилистике нового Duster. Электрокар получил новые руль и переднюю панель, а также миниатюрный джойстик выбора режимов езды.

Салон Dacia Spring полностью переработанный Фото: Dacia

К тому же, появились виртуальный щиток панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин. Объем багажника Dacia Spring достигает 308-1004 л, также есть небольшой 35-литровый отсек спереди.

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А вот силовые установки не претерпели изменений. Электромобиль Dacia Spring доступен с моторами на 45 и 65 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 20 и 13,7 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 125 км/ч.

Спереди размещен 35-литровый багажник Фото: Dacia

С аккумуляторной батареей на 26,8 кВт∙ч запас хода составляет 220 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 45 минут.

Кстати, недавно обновление прошли и бензиновые модели Dacia — Logan, Sandero и Jogger.

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