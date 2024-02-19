Презентованы новые Logan и Sandero 2024: как изменились бюджетные модели (фото)

Новые Sandero, Logan и Jogger богаче оснащены и стали безопаснее. Модели доступны в бензиновых, газовых и гибридных версиях.

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Dacia обновила сразу три модели. Улучшенные седан Logan, хэтчбек Sandero и родственный внедорожный минивэн Jogger начнут продавать в Европе с апреля. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Dacia Sandero Stepway Фото: Dacia

Новые Logan, Sandero и Jogger не изменились внешне. Им лишь расширили палитру цветов кузова и предложили колесные диски свежего дизайна.

В салоне улучшили внутреннюю отделку, а новая Dacia Jogger впервые получила виртуальную панель приборов (ее позаимствовали у нового Duster).

Комлектация моделей расширена Фото: Dacia

К тому же, существенно расширена комплектация Dacia Sandero, Logan и Jogger. Базовые версии моделей получили видео регистратор, парктроник, датчики дождя и света.

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Топовый вариант Extreme добавляет бесключевой доступ, климат-контроль и камеру заднего вида. Во всех Logan, Sandero и Jogger теперь установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания знаков и контроля усталости водителя.

Дачия Джоггер Фото: Dacia

Двигатели Dacia остались без изменений. Модели комплектуют 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 90-110 л. с. (есть варианты и с заводским ГБО), а Jogger доступен еще и со 140-сильной гибридной установкой.

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