Ексклюзив за 650 000 євро: представлений найдорожчий Renault в історії (фото)

Купе Zagato AGTZ Twin Tail виконане в стилістиці класичного Alpine A220 1968 року. Задню частина спорткара можна зняти.

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Італійське кузовне ательє Zagato презентувало новий проєкт AGTZ Twin Tail. Спорткар випустять лімітованою серією із 19 авто й продаватимуть за високою ціною в 650 000 євро. Про нього розповіли на сайті Zagato.

У Zagato AGTZ Twin Tail повністю новий кузов

В основі Zagato AGTZ Twin Tail лежить відносно недороге авто – купе Alpine A110 від Renault. Для нього створили повністю новий незвичний кузов.

Alpine A220 1968 року

Дизайн Zagato AGTZ Twin Tail виконаний в стилістиці гоночного Alpine A220 1968 року. У нього схожий витягнутий силует та великі краплевидні фари.

У основі авто лежить Renault Alpine A110

Але найцікавіша деталь авто – його знімна задня частина. Секцію довжиною 30 см можна швидко демонтувати й зробити Zagato AGTZ Twin Tail.

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Таке рішення – відсилка до того ж Alpine A220. Справа в тому, що спорткар мав дві версії: довгу для швидкісних автодромів і коротку – для повільніших трас із великою кількістю поворотів. Власне, тому модель і назвали Twin Tail ("дві корми").

Вартість купе складає 650 000 євро

Характеристики Zagato AGTZ Twin Tail поки не розкривають. Стандартний Renault Alpine A110 обладнаний 1,8-літровим турбомотором, який розвиває від 252 до 300 к. с., залежно від модифікації.

До речі, Alpine розробляють свій перший спортивний електромобіль. Його презентують влітку, проте перші фото авто уже опубліковані.

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