Недорогий спортивний електромобіль від Renault показали до прем'єри (фото)
Alpine A290 — спортивний варіант хетчбека Renault 5. Електрокар запропонують у версіях на 218 і 272 к. с., а його запас ходу складе трохи менше 400 км.
Доступний електромобіль Renault 5 отримає спортивну версію від Alpine. Заряджений хетчбек презентують у червні, а поки він проходить тести за полярним колом у Швеції. Його світлини опублікували на офіційному порталі Renault Group.
Новий Alpine A290 (саме так назвали електрокар) обклеєний камуфляжною плівкою, проте окремі деталі його дизайну все ж можна розгледіти. Серійний хетчбек буде стриманішим за концепт-кар Alpine A290_β, проте яскравішим, ніж стандартний електромобіль Renault 5.
Хетчбек отримав обвіс, оригінальні протитуманні фари з Х-подібним візерунком і збільшений спойлер на даху. Його колісні арки розширили, щоб вмістити 19-дюймові шини Michelin Pilot Alpin 5.
Розміри Renault Alpine A290:
- довжина — 3990 мм;
- ширина — 1820 мм;
- висота — 1520 мм;
- колісна база — 2530 мм.
Салон Alpine A290 не показали, проте зазначили, що електрокар отримає спортивні крісла і скошене кермо, обшите шкірою Nappa.
Тримають у секреті і характеристики Renault 5 Alpine. Очікується, що модель запропонують у версіях на 218 і 272 к. с. з батареєю ємністю 52 кВт∙год. Запас ходу складе трохи менше 400 км.
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