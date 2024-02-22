На зміну Sandero: на ринок вийшов недорогий кросовер Renault (фото)

Компактний кросовер Renault Kardian досить багато укомплектований та має місткий 410-літровий багажник. Модель дебютувала зі 125-сильним турбомотором.

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Новий Renault Kardian надійшов у виробництво і виходить на ринок. Компактний кросовер є наступником Renault Sandero Stepway. Про авто розповіли на офіційному сайті марки.

Кросовер обладнаний 125-сильним турбомотором Фото: Renault

Кросовер Renault Kardian спочатку з’явився в Бразилії, адже саме в цій країні виготовляють модель. Там вона вартує в еквіваленті $22 800 – 26 900. Пізніше виробництво кросовера налагодять у Марокко. Не виключено, що модель з'явиться в Україні.

Renault Kardian створений на базі Dacia Sandero Stepway, проте відрізняється від побратима дизайном передньої частини та ліхтарів. У всіх Kardian у салоні встановлені віртуальна панель приладів і 8-дюймовим тачскріном. У авто великий 410-літровий багажник.

Кросовер досить багато оснащений Фото: Renault

Базова комплектація Renault Kardian 2024 охоплює діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, камеру, а також ESP і 6 подушок безпеки.

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Найдорожчий варіант Premier Edition також оснащений безключовим доступом, камерами кругового огляду, бездротовою зарядкою смартфонів, системи автоматичного гальмування та контролю сліпих зон.

Об'єм багажника складає 410 л Фото: Renault

Поки новий Renault Kardian комплектується виключно 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 125 к. с. та 6-ступінчастою роботизованою КПП з двома щепленнями. Пізніше повинен з’явитися варіант із заводським ГБО.

До речі, на днях Renault та Dacia презентували недорогий електрокросовер за 20 000 євро.

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