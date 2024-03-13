Французький брат Qashqai: в Україні з'явився новітній доступний кросовер Renault (фото)

Новий Renault Austral став наступником моделі Kadjar. Компактний кросовер випускають у бензинових та гібридних версіях потужністю до 200 сил.

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В Україну привезли нові Renault Austral. Кілька таких кросоверів з’явилися в Києві. Їх фото опублікували на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Кросовери Renault і Toyota передали в якості гуманітарної допомоги Фото: МОЗ України

Справа в тому, що кросовер Renault Austral в Україні наразі ще не продається. Ці автомобілі, а також Toyota Corolla Cross, передало в якості гуманітарної допомоги відділення World Health Organization Ukraine. Ними користуватимуться мобільні мультидисциплінарні команди з психічного здоров’я.

Renault Austral прийшов на зміну Kadjar Фото: МОЗ України

Нагадаємо, що новий Renault Austral 2023 – наступник кросовера Kadjar. У Євросоюзі ця модель класу C-SUV продається вже понад рік.

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4,5-метровий кросовер Renault Austral збудований на платформі CMF-CD, яку також використовує новий Nissan Qashqai третього покоління.

Модель випускають у бензинових та гібридних версіях Фото: Renault

Renault Austral вирізняється елегантним дизайном, а в його салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. У авто великий багажник об’ємом 500-575 л.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Renault

Новий Renault Austral пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,2 л (130 к. с.) і 1,3 л (140 і 160 к. с.), а також із 200-сильною гібридною установкою. Усі версії моделі – передньопривідні.

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