Повернення легенди: презентовано стильний електромобіль Renault за 25 000 євро (відео)

Електромобіль Renault 5 E-Tech — компактний міський хетчбек у ретростилі. Модель запропонують у версіях потужністю 95-150 к. с. із запасом ходу до 400 км.

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Однією із головних прем’єр автошоу в Женеві став новий Renault 5. Знамениту компактну модель 70-х відродили в форматі електромобіля й продаватимуть за ціною від 25 000 євро. Її подробиці розкрили на офіційному сайті французького автовиробника.

Дизайн виконано в дусі Renault 5 70-х років Фото: Renault

Як і бензиновий предок, електромобіль Renault 5 E-Tech (саме таким є повна назва моделі) є компактним міським хетчбеком В-класу. Рубаний дизайн виконаний у стилістиці першого Renault 5.

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У електрокара продовгуваті фари, короткі звіси, сховані ручки задніх дверей та великий кут нахилу задніх стійок даху. На капоті встановлено індикатор зарядки батареї, стилізований під повітрезабірник оригінального Renault 5.

Запас ходу хетчбека сягає 400 км Фото: Renault

Новий Renault 5 E-Tech – перша модель на електричній платформі AmpR Small із багатоважільною задньою підвіскою. Хетчбек сягає 3,92 м у довжину при колісній базі 2,54 м та важить менш, ніж 1500 кг.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: Renault

У салоні яскраве оздоблення в стилі 70-х поєднується з сучасними рисами на кшталт двох дисплеїв на передній панелі. У оздоблені використані джинсова тканина та матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

Мультимедійна система OpenR Link створена на платформі Google. Її доповнили віртуальним помічником Reno та Chat GPT. Також у всіх Renault 5 2024 встановлені системи автоматичного гальмування та напівавтономного водіння.

Оздоблення салону виконано в ретростилі Фото: Renault

Електромобіль Renault 5 E-Tech будуть пропонувати з моторами на 95, 122 та 150 к. с., хоча пізніше з’явиться потужніша спортивна версія від Alpine. Розгін до 50 км/год у 150-сильному варіанті займає 3,2 с.

Спочатку новий Renault 5 E-Tech отримає батарею ємністю 52 кВт∙год, яка дозволяє проїхати 400 км на одному заряді. Пізніше запропонують дешевшу версію з батареєю на 40 кВт∙год та запасом ходу 300 км. Також передбачена функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити струмом будинок.

До речі, на платформі AmpR Small створять і бюджетний електрокросовер Renault 4 — його презентують у 2025 році.

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