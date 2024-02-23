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Недорогий електрокросовер Renault за 25 000 євро помітили на дорогах до прем"єри (фото)

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Фото: carscoops.com | Renault 4 проходить тести

Renault 4 повернеться на ринок у форматі доступного електрокросовера. Топова версія моделі зможе проїхати 400 км без підзарядки.

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У Скандинавії за полярним колом помітили новий Renault 4. Компактний електрокросовер проходить тести і буде презентований у 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Електрокар презентують у 2024 році
Фото: carscoops.com

У Renault вирішили відродити модель 4 – наймасовіший автомобіль у своїй історії, який виготовляли з 1961 по 1994 рік. Тепер це буде недорогий електрокросовер вартістю близько 25 000 євро в базовій версії.

Кросовер Renault 4, Renault 4, новий Renault 4, електромобіль Renault, кросовер Renault Fullscreen
Дизайн авто раныше розсекретили
Фото: carscoops.com

На випробуваннях електромобіль Renault 4 закамуфлювали, проте раніше на автошоу демонстрували концепти майбутньої моделі. До того ж, в інтернет попали патентні зображення кросовера.

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У стилі "Дастера": представлений дешевий електрокросовер від Renault за 20 000 євро (фото)

Це дало змогу скласти враження про дизайн Renault 4. Зовнішність витримана в стилі знаменитого предка. У авто схожий двооб’ємний силует, та й передня частина виглядає схоже. На фото салона видно два дисплеї.

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У салоні встановлено два дисплеї
Фото: carscoops.com

Електрокросовер збудують на платформі хетчбека Renault 5. 4,2-метрове авто отримає 136-сильний електромотор та батареї ємністю 40 і 52 кВт∙год. Запас ходу електрокара у найбільш "дальнобійній" версії складе близько 400 км.

Цікаво, що на базі Renault 5 створять і недорогий спортивний електромобіль. Його також тестують у Скандинавії.

Також Фокус розповідав про новий недорогий кросовер Renault, який прийде на зміну Sandero Stepway.