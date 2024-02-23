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Авто

Недорогой электрокроссовер Renault за 25 000 евро заметили на дорогах до премьеры (фото)

Renault 4, новый Renault 4, электромобиль Renault, электромобиль Renault, кроссовер Renault
Фото: carscoops.com | Renault 4 проходит тесты

Renault 4 вернется на рынок в формате доступного электрокроссовера. Топовая версия модели сможет проехать 400 км без подзарядки.

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В Скандинавии за полярным кругом заметили новый Renault 4. Компактный электрокроссовер проходит тесты и будет презентован в 2025 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

электромобиль рено, Renault 4, новый Renault 4, электромобиль Renault, кроссовер Renault, кроссовер Renault Fullscreen
Электрокар презентуют в 2024 году
Фото: carscoops.com

В Renault решили возродить модель 4 — самый массовый автомобиль в своей истории, который производился с 1961 по 1994 год. Теперь это будет недорогой электрокроссовер стоимостью около 25 000 евро в базовой версии.

Кроссовер Renault 4, Renault 4, новый Renault 4, электромобиль Renault, электромобиль Renault, кроссовер Renault Fullscreen
Дизайн авто ранее рассекретили
Фото: carscoops.com

На испытаниях электромобиль Renault 4 закамуфлировали, однако ранее на автошоу демонстрировали концепты будущей модели. К тому же, в интернет попали патентные изображения кроссовера.

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В стиле "Дастера": представлен дешевый электрокроссовер от Renault за 20 000 евро (фото)
В стиле "Дастера": представлен дешевый электрокроссовер от Renault за 20 000 евро (фото)

Это позволило составить впечатление о дизайне Renault 4. Внешность выдержана в стиле знаменитого предка. У авто похожий двухобъемный силуэт, да и передняя часть выглядит похоже. На фото салона видны два дисплея.

салон рено 4, Renault 4, новый Renault 4, электромобиль Renault, электромобиль Renault, кроссовер Renault Fullscreen
В салоне установлены два дисплея
Фото: carscoops.com

Электрокроссовер построят на платформе хэтчбека Renault 5. 4,2-метровое авто получит 136-сильный электромотор и батареи емкостью 40 и 52 кВт∙ч. Запас хода электрокара в самой "дальнобойной" версии составит около 400 км.

Интересно, что на базе Renault 5 создадут и недорогой спортивный электромобиль. Его также тестируют в Скандинавии.

Также Фокус рассказывал о новом недорогом кроссовере Renault, который придет на смену Sandero Stepway.