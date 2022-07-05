Кермо з мармуру та золоті ручки: представлено незвичайний електрокар Renault (відео)

Над Renault 5 1972 року попрацював відомий французький стиліст П'єр Гоналонс. В обробці автомобіля використано натуральне золото, мармур та латунь.

Опубліковано офіційні фото Renault 5 Diamant. Екстравагантний концепт-кар присвятили 50-річчю популярної моделі Renault 5. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.

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[ + – ] Над авто попрацював дизайнер П'єр Гоналонс Фото: Renault

За основу взяли оригінальний Renault 5 1972 року, перетворили його на електрокар і віддали на доопрацювання французькому дизайнеру П'єру Гоналонсу. Той перетворив старенький хетчбек на справжній витвір мистецтва.

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Оригінальні фари автомобіля нагадують ограновані діаманти, а кузов покритий матовою рожевою фарбою із золотим напиленням. Бампери та пороги пофарбовані в золотистий колір. Оригінальні диски запозичили в зарядженого Renault 5 Alpine та прикрасили позолоченим зображенням сонця.

[ + – ] Фари нагадують діаманти [ + – ] Колеса прикрашені позолоченими зображеннями сонця [ + – ] Кермо виконане з мармуру [ + – ] На передній панелі з'явилася ніша для смартфона

У салоні золотом покрили латунні ручки дверей та склопідйомників, а також маточину керма. Саме кермо дивної форми виконано з мармуру. Прилади Renault 5 замінено, а на передній панелі з'явилися сканер відбитків пальців та ніша для смартфона.

Характеристики Renault 5 Diamant не розкривають. Натомість відомо, що незабаром у моделі з'явиться сучасний електричний наступник — його вже розсекретили. Новий Renault 5 коштуватиме від 20 тис. євро, а його запас ходу становитиме близько 400 км.

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