Кермо з мармуру та золоті ручки: представлено незвичайний електрокар Renault (відео)
Над Renault 5 1972 року попрацював відомий французький стиліст П'єр Гоналонс. В обробці автомобіля використано натуральне золото, мармур та латунь.
Опубліковано офіційні фото Renault 5 Diamant. Екстравагантний концепт-кар присвятили 50-річчю популярної моделі Renault 5. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.
За основу взяли оригінальний Renault 5 1972 року, перетворили його на електрокар і віддали на доопрацювання французькому дизайнеру П'єру Гоналонсу. Той перетворив старенький хетчбек на справжній витвір мистецтва.Важливо
Оригінальні фари автомобіля нагадують ограновані діаманти, а кузов покритий матовою рожевою фарбою із золотим напиленням. Бампери та пороги пофарбовані в золотистий колір. Оригінальні диски запозичили в зарядженого Renault 5 Alpine та прикрасили позолоченим зображенням сонця.
У салоні золотом покрили латунні ручки дверей та склопідйомників, а також маточину керма. Саме кермо дивної форми виконано з мармуру. Прилади Renault 5 замінено, а на передній панелі з'явилися сканер відбитків пальців та ніша для смартфона.
Характеристики Renault 5 Diamant не розкривають. Натомість відомо, що незабаром у моделі з'явиться сучасний електричний наступник — його вже розсекретили. Новий Renault 5 коштуватиме від 20 тис. євро, а його запас ходу становитиме близько 400 км.
Раніше Фокус розповідав, що Renault представили недорогий фургон-кросовер із містким вантажним відсіком.