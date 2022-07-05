Руль из мрамора и золотые ручки: представлен самый необычный электрокар Renault (видео)
Над Renault 5 1972 года поработал известный французский стилист Пьер Гоналонс. В отделке автомобиля использованы натуральное золото, мрамор и латунь.
Опубликованы официальные фото Renault 5 Diamant. Экстравагантный концепт-кар посвятили 50-летию популярной модели Renault 5. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.
За основу взяли оригинальный Renault 5 1972 года, превратили его в электрокар и отдали на доработку французскому дизайнеру Пьеру Гоналонсу. Тот превратил старенький хэтчбек в настоящее произведение искусства.Важно
Оригинальные фары автомобиля напоминают ограненные бриллианты, а кузов покрыт матовой розовой краской с золотым напылением. Бамперы и пороги окрашены в золотистый цвет. Оригинальные диски позаимствовали у заряженного Renault 5 Alpine и украсили позолоченным изображением солнца.
В салоне золотом покрыли латунные ручки дверей и стеклоподъемников, а также ступицу руля. Сам же руль странной формы выполнен из мрамора. Приборы Renault 5 заменены, а на передней панели появились сканер отпечатков пальцев и ниша для смартфона.
Характеристики Renault 5 Diamant не раскрывают. Зато известно, что совсем скоро у модели появится современный электрический преемник — его уже рассекретили. Новый Renault 5 будет стоить от 20 тыс. евро, а его запас хода составит около 400 км.
Ранее Фокус рассказывал, что Renault представили недорогой фургон-кроссовер с вместительным грузовым отсеком.