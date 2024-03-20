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Переосмислена класика: знаменитий спорткар Renault 70-х відродять у новому форматі (фото)

Alpine A310, Renault Alpine A310, Renault Alpine
Erre Tredieci створений за мотивами Renault Alpine A310

Електромобіль Erre Tredieci — сучасний варіант знаменитого Renault Alpine A310 1971 року. У купе виразний дизайн та салон у спортивному стилі.

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Спортивне купе Alpine A310 від Renault повернеться на ринок. Його відродять в Італії та перетворять на електромобіль. Про це повідомляється на сайті компанії Erre.

Alpine A310, Renault Alpine A310, Renault Alpine Fullscreen
Спорткар вирізняється рубаним дизайном

Саме цей стартап із Турина планує відродити Renault Alpine A310. новий спорткар назвуть Tredieci, що перекладається з італійської, як 310.

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Новий електромобіль максимально точно відтворює класичний Alpine A310 1971 року. У нього рубаний дизайн та клиноподібний силует із загостреним "носом" та розширеними задніми крилами. Фари розтягнуті на всю ширину кузова, проте є сучасними – діодними. Також встановлені аеродинамічні колісні диски діаметром 19 дюймів.

Renault Alpine A310, Alpine A310, Renault Alpine Fullscreen
Задні крила електромобіля розширені

Розміри Erre Tredieci:

  • довжина – 4150 мм;
  • ширина – 1760 мм;
  • висота – 1120 мм;
  • колісна база – 2270 мм.
салон Erre Tredieci, Alpine A310, Renault Alpine A310, Renault Alpine Fullscreen
У салоні встановлені спортивні крісла

Салон Tredieci також виконаний у ретростилі, проте встановлені сучасна цифрова панель приладів і спортивні крісла. Задніх сидінь немає – на їх місці встановили каркас безпеки.

Alpine A310 1971, Alpine A310, Renault Alpine A310, Renault Alpine Fullscreen
Alpine A310 1971 року
Фото: Renault

Характеристики Tredieci поки не розкривають. Зате повідомляється, що спорткар обладнають регульованою підвіскою.

До речі, новий електрокар Alpine A310 планують створити і в Renault – він з’явиться в 2027 році.

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