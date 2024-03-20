Переосмислена класика: знаменитий спорткар Renault 70-х відродять у новому форматі (фото)

Електромобіль Erre Tredieci — сучасний варіант знаменитого Renault Alpine A310 1971 року. У купе виразний дизайн та салон у спортивному стилі.

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Спортивне купе Alpine A310 від Renault повернеться на ринок. Його відродять в Італії та перетворять на електромобіль. Про це повідомляється на сайті компанії Erre.

Спорткар вирізняється рубаним дизайном

Саме цей стартап із Турина планує відродити Renault Alpine A310. новий спорткар назвуть Tredieci, що перекладається з італійської, як 310.

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Новий електромобіль максимально точно відтворює класичний Alpine A310 1971 року. У нього рубаний дизайн та клиноподібний силует із загостреним "носом" та розширеними задніми крилами. Фари розтягнуті на всю ширину кузова, проте є сучасними – діодними. Також встановлені аеродинамічні колісні диски діаметром 19 дюймів.

Задні крила електромобіля розширені

Розміри Erre Tredieci:

довжина – 4150 мм;

ширина – 1760 мм;

висота – 1120 мм;

колісна база – 2270 мм.

У салоні встановлені спортивні крісла

Салон Tredieci також виконаний у ретростилі, проте встановлені сучасна цифрова панель приладів і спортивні крісла. Задніх сидінь немає – на їх місці встановили каркас безпеки.

Alpine A310 1971 року Фото: Renault

Характеристики Tredieci поки не розкривають. Зате повідомляється, що спорткар обладнають регульованою підвіскою.

До речі, новий електрокар Alpine A310 планують створити і в Renault – він з’явиться в 2027 році.

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