Переосмислена класика: знаменитий спорткар Renault 70-х відродять у новому форматі (фото)
Електромобіль Erre Tredieci — сучасний варіант знаменитого Renault Alpine A310 1971 року. У купе виразний дизайн та салон у спортивному стилі.
Спортивне купе Alpine A310 від Renault повернеться на ринок. Його відродять в Італії та перетворять на електромобіль. Про це повідомляється на сайті компанії Erre.
Саме цей стартап із Турина планує відродити Renault Alpine A310. новий спорткар назвуть Tredieci, що перекладається з італійської, як 310.Важливо
Новий електромобіль максимально точно відтворює класичний Alpine A310 1971 року. У нього рубаний дизайн та клиноподібний силует із загостреним "носом" та розширеними задніми крилами. Фари розтягнуті на всю ширину кузова, проте є сучасними – діодними. Також встановлені аеродинамічні колісні диски діаметром 19 дюймів.
Розміри Erre Tredieci:
- довжина – 4150 мм;
- ширина – 1760 мм;
- висота – 1120 мм;
- колісна база – 2270 мм.
Салон Tredieci також виконаний у ретростилі, проте встановлені сучасна цифрова панель приладів і спортивні крісла. Задніх сидінь немає – на їх місці встановили каркас безпеки.
Характеристики Tredieci поки не розкривають. Зате повідомляється, що спорткар обладнають регульованою підвіскою.
До речі, новий електрокар Alpine A310 планують створити і в Renault – він з’явиться в 2027 році.
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