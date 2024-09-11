Новий спортивний електрокросовер від Renault кине виклик Tesla Model Y (фото)

Новий Alpine A390 — електричний купе-кросовер із обтічним дизайном та запасом ходу до 600 км. Топова версія отримає 360-сильну установку.

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Опубліковано рендери нового Alpine A390. Електричний кросовер від спортивного бренду Renault презентують у жовтні на автошоу в Парижі, а його виробництво стартує в 2025 році. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Офіційний тизер Alpine A390 Фото: Alpine

Новий Alpine A390 – перша позашляхова модель марки. Це купе-кросовер сегменту D-SUV довжиною приблизно 4,7 м, тобто він стане конкурентом Tesla Model Y і Hyundai Ioniq 5 та доступнішою альтернативою Porsche Macan.

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Рендери Alpine A390 створили на основі шпигунських фото авто та єдиного офіційного тизера. Кросовер вирізнятиметься стрімким обтічним дизайном із тоненькою світлодіодною оптикою.

Кросовер бачили під час тестів Фото: largus.fr

Салон Alpine A390 буде витриманий у стилістиці електричних Renault Megane та Scenic, тобто всередині встановлять віртуальну панель приладів та портретний тачскрін. Утім, внутрішнє оздоблення буде дорожчим, адже модель позиціонують, як преміальну.

Електрокросовер вирізняється стрімким дизайном Фото: largus.fr

У Renault Megane і Scenic запозичать і платформу AmpR Medium. Електромобіль Alpine A390 запропонують у модифікаціях із переднім та повним приводом, причому топовий варіант отримає три мотори загальною потужністю 360 к. с. Батарея ємністю 90 кВт∙год забезпечить запас ходу до 600 км.

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