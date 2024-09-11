Новый спортивный электрокроссовер от Renault бросит вызов Tesla Model Y (фото)

Новый Alpine A390 — электрический купе-кроссовер с обтекаемым дизайном и запасом хода до 600 км. Топовая версия получит 360-сильную установку.

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Опубликованы рендеры нового Alpine A390. Электрический кроссовер от спортивного бренда Renault презентуют в октябре на автошоу в Париже, а его производство стартует в 2025 году. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Официальный тизер Alpine A390 официальный тизер Alpine A390 Фото: Alpine

Новый Alpine A390 — первая внедорожная модель марки. Это купе-кроссовер сегмента D-SUV длиной примерно 4,7 м, то есть он станет конкурентом Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5 и более доступной альтернативой Porsche Macan.

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Рендеры Alpine A390 создали на основе шпионских фото авто и единственного официального тизера. Кроссовер будет отличаться стремительным обтекаемым дизайном с тоненькой светодиодной оптикой.

Кроссовер видели во время тестов Фото: largus.fr

Салон Alpine A390 будет выдержан в стилистике электрических Renault Megane и Scenic, то есть внутри установят виртуальную панель приборов и портретный тачскрин. Впрочем, внутреннее убранство будет дороже, ведь модель позиционируют, как премиальную.

Электрокроссовер отличается стремительным дизайном Фото: largus.fr

У Renault Megane и Scenic позаимствуют и платформу AmpR Medium. Электромобиль Alpine A390 предложат в модификациях с передним и полным приводом, причем топовый вариант получит три мотора общей мощностью 360 л. с. Батарея емкостью 90 кВт∙ч обеспечит запас хода до 600 км.

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