Самый дешевый электрокроссовер Ford рассекретили до презентации (фото)

Электромобиль Ford Puma Gen-E получит 136-сильную установку от коммерческой модели E-Transit Courier. Запас хода авто составит примерно 400 км.

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Компактный кроссовер Ford Puma получит электрическую модификацию Gen-E. Ее должны презентовать в октябре на Парижском автосалоне, а пока в интернет попало первое фото авто. Его опубликовали на сайте Cochespias.

Ранее электрокроссовер видели только в камуфляже. На фотографии видно, что электромобиль Ford Puma Gen-E отличается от бензиновой модели пластиковой заглушкой на месте радиаторной решетки и несколько иными бамперами. Кроме того, он получил новые колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

Ранее электрокроссовер видели в камуфляже Фото: autoevolution.com

Салон Ford Puma Gen-E на фото не показали, однако он не претерпит изменений по сравнению с бензиновой моделью. Это значит, что на передней панели останутся два дисплея.

Силовую установку для электрокроссовера позаимствуют у Ford E-Transit Courier. Он получит электромотор на 136 л. с. и 290 Н∙м, а запас хода достигнет примерно 400 км. Зарядить батарею в быстром режиме на 80% можно будет за 35 минут.

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Цена Ford Puma Gen-E составит примерно 36 000 евро, то есть это будет самый дешевый электрокроссовер в линейке марки.

Ранее Фокус рассказывал о новом компактном кроссовере Ford, подготовленном к бездорожью.

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