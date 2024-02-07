Презентован самый компактный и доступный кроссовер Ford: подробности и фото

У Ford Puma 2024 освежен дизайн, а салон стал современнее. Все бензиновые версии модели дополнили гибридными установками, а вскоре появится и электрический вариант.

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Представлен новый Ford Puma 2024. Самый компактный и дешевый кроссовер марки прошел обновление вслед за старшим братом Ford Kuga. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Сзади освежены фонари Фото: Ford

Кроссовер Ford Puma не слишком изменился внешне – ему обновили решетку радиатора, фары и фонари. Впервые для модели доступна матричная оптика. Версия ST традиционно отличается более ярким дизайном с обвесом и 18-дюймовыми дисками.

Ford Puma ST оснащен 170-сильным турбомотором Фото: Ford

Салон Ford Puma 2024 претерпел более серьезные перемены. Кроссовер получил новый руль, улучшенную виртуальную панель приборов и современную мультимедийную систему SYNC 4 с увеличенным 12-дюймовым тачскрином (благодаря ей стало меньше кнопок).

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Перечень опций пополнили интернет 5G, камеры кругового обзора и система упреждения столкновений при движении задним ходом, а адаптивный круиз-контроль доработан.

В салоне заменены руль и дисплеи Фото: Ford

Поначалу Ford Puma 2024 будет доступен только с 1,0-литровыми турбомоторами, дополненными 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Стандартная модель доступна в версиях на 125 и 155 л. с., а вариант ST получил 170-сильный двигатель. А до конца года линейку пополнит электромобиль Ford Puma.

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