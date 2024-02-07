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Презентован самый компактный и доступный кроссовер Ford: подробности и фото

Ford Puma, Ford Puma 2024, новый Ford Puma, кроссовер Ford
Фото: Ford | У Ford Puma обновлены фары и решетка радиатора

У Ford Puma 2024 освежен дизайн, а салон стал современнее. Все бензиновые версии модели дополнили гибридными установками, а вскоре появится и электрический вариант.

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Представлен новый Ford Puma 2024. Самый компактный и дешевый кроссовер марки прошел обновление вслед за старшим братом Ford Kuga. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Ford Puma 2024, Ford Puma, новый Ford Puma, кроссовер Ford Fullscreen
Сзади освежены фонари
Фото: Ford

Кроссовер Ford Puma не слишком изменился внешне – ему обновили решетку радиатора, фары и фонари. Впервые для модели доступна матричная оптика. Версия ST традиционно отличается более ярким дизайном с обвесом и 18-дюймовыми дисками.

Ford Puma ST, Ford Puma 2024, новый Ford Puma, кроссовер Ford Fullscreen
Ford Puma ST оснащен 170-сильным турбомотором
Фото: Ford

Салон Ford Puma 2024 претерпел более серьезные перемены. Кроссовер получил новый руль, улучшенную виртуальную панель приборов и современную мультимедийную систему SYNC 4 с увеличенным 12-дюймовым тачскрином (благодаря ей стало меньше кнопок).

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Перечень опций пополнили интернет 5G, камеры кругового обзора и система упреждения столкновений при движении задним ходом, а адаптивный круиз-контроль доработан.

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В салоне заменены руль и дисплеи
Фото: Ford

Поначалу Ford Puma 2024 будет доступен только с 1,0-литровыми турбомоторами, дополненными 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Стандартная модель доступна в версиях на 125 и 155 л. с., а вариант ST получил 170-сильный двигатель. А до конца года линейку пополнит электромобиль Ford Puma.

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