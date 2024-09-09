Электрического преемника Skoda Karoq показали на официальных изображениях

Компактный электрокроссовер Skoda Elroq станет первой моделью марки в новом фирменном стиле. Авто предложат в модификациях мощностью от 170 до 299 сил.

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Обнародованы официальные изображения электромобиля Skoda Elroq. Кроссовер дебютирует в октябре и придет на смену Skoda Karoq. Его детали появились на сайте чешского автопроизводителя.

Электрокроссовер заменит Skoda Karoq Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Elroq станет первой моделью марки, выполненной в новом фирменном стиле Modern Solid. Его "двухэтажные" матричные фары разделены черной вставкой. Вместе с тем, сохраняются типичные для Skoda грани и продолговатые фонари. Модели предложат колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов.

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Салон Skoda Elroq 2025 показали на рендерах ранее. Авто получило узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а в отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Объем багажника составляет 470-1580 л.

Салон Skoda Elroq показали раньше Фото: Skoda

Новый Skoda Elroq создают на платформе МЕВ от старшего кроссовера Enyaq. Кроссовер предложат в четырех модификациях — трех заднеприводных и одной двухмоторной полноприводной:

Elroq 50 — один мотор, 170 л. с., батарея на 55 кВт∙ч;

Elroq 60 — один мотор, 204 л. с., батарея на 63 кВт∙ч;

Elroq 85 — один мотор, 286 л. с., батарея на 82 кВт∙ч;

Elroq 85x — два мотора, 299 л. с., батарея на 82 кВт∙ч.

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