Електричного наступника Skoda Karoq показали на офіційних зображеннях

Компактний електрокросовер Skoda Elroq стане першою моделлю марки в новому фірмовому стилі. Авто запропонують у модифікаціях потужністю від 170 до 299 сил.

Related video

Оприлюднено офіційні зображення електромобіля Skoda Elroq. Кросовер дебютує в жовтні та прийде на зміну Skoda Karoq. Його деталі з’явилися на сайті чеського автовиробника.

Електрокросовер замінить Skoda Karoq Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Elroq стане першою моделлю марки, виконаною в новому фірмовому стилі Modern Solid. Його "двоповерхові" матричні фари розділені чорною вставкою. Разом із тим, зберігаються типові для Skoda грані та продовгуваті ліхтарі. Моделі запропонують колісні диски діаметром 19 і 20 дюймів.

Важливо

Вовк у овечій шкурі: представлено надпотужний заряджений універсал Skoda Superb (фото)

Салон Skoda Elroq 2025 показали на рендерах раніше. Авто отримало вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін, а в оздобленні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Об’єм багажника становить 470-1580 л.

Салон Skoda Elroq показали раніше Фото: Skoda

Новий Skoda Elroq створюють на платформі МЕВ від старшого кросовера Enyaq. Кросовер запропонують у чотирьох модифікаціях – трьох задньопривідних та одній двомоторній повнопривідній:

Elroq 50 – один мотор, 170 к. с., батарея на 55 кВт∙год;

Elroq 60 – один мотор, 204 к. с., батарея на 63 кВт∙год;

Elroq 85 – один мотор, 286 к. с., батарея на 82 кВт∙год;

Elroq 85x – два мотори, 299 к. с., батарея на 82 кВт∙год.

До речі, на український ринок виходить Skoda Superb нового покоління.

Також Фокус розповідав про майбутній найдешевший кросовер Skoda.