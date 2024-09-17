Renault возродит знаменитую модель 50-х в новом формате (фото)
Новый Renault Estafette — одноместный электрический фургон с оригинальным дизайном и футуристическим салоном. Авто имеет большой грузовой отсек на 7 кубометров.
Фургон Renault Estafette вернется на рынок. Коммерческую модель возродят в 2026 году, а пока на автошоу в Ганновере IAA Transportation 2024 презентовали его концепт. О нем рассказали на сайте Renault.
Новый Renault Estafette по размерам сопоставим с удлиненным Kangoo. Он достигает 4,87 м в длину, 1,92 м в ширину и 2,59 м в высоту. В его основе лежит новая платформа FlexEVan, созданная совместно с Volvo.
Фургон Renault Estafette отличается футуристическим дизайном с коротким капотом и большим углом наклона лобового стекла. Вместо двери багажника установлена крышка-роллета с электроприводом. Круглые фары и сдвижные двери выдержаны в стилистике оригинального Renault Estafette 1959 года.
Одноместный салон Renault Estafette выполнен в футуристическом стиле. На изогнутой передней панели установили два дисплея, также предусмотрены программируемые сенсорные кнопки. Вместо зеркал заднего вида — камеры.Важно
Грузовой отсек объемом 7,1 куб. м (на уровне Renault Traffic) дополнен полками для багажа. Попасть туда можно и из салона.
Особенность архитектуры FlexEVan — возможность быстрого обновления. Электромобиль Renault Estafette можно оснастить новым мотором или батареей, установить в грузовом отсеке климатическую установку или дополнительное освещение.
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