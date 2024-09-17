Renault відродить знамениту модель 50-х у новому форматі (фото)

Новий Renault Estafette — одномісний електричний фургон із оригінальним дизайном і футуристичним салоном. Авто має великий вантажний відсік на 7 кубометрів.

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Фургон Renault Estafette повернеться на ринок. Комерційну модель відродять у 2026 році, а поки на автошоу в Ганновері IAA Transportation 2024 презентували його концепт. Про нього розповіли на сайті Renault.

Замість дверей багажника встановили зсувну ролету Фото: Renault

Новий Renault Estafette за розмірами можна порівняти з подовженим Kangoo. Він сягає 4,87 м завдовжки, 1,92 м завширшки та 2,59 м заввишки. У його основі лежить нова платформа FlexEVan, створена спільно з Volvo.

Фургон Renault Estafette вирізняється футуристичним дизайном із коротким капотом та великим кутом нахилу лобового скла. Замість дверей багажника встановлено кришку-ролету з електроприводом. Круглі фари та зсувні двері витримані в стилістиці оригінального Renault Estafette 1959 року.

Салон Renault Estafette — одномісний Фото: Renault

Одномісний салон Renault Estafette виконаний у футуристичному стилі. На вигнутій передній панелі встановили два дисплеї, також передбачені програмовані сенсорні кнопки. Замість дзеркал заднього виду – камери.

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Вантажний відсік об’ємом 7,1 куб. м (на рівні Renault Traffic) доповнений полицями для багажу. Потрапити туди можна і з салону.

У багажному відсіку встановили полиці Фото: Renault

Особливість архітектури FlexEVan – можливість швидкого оновлення. Електромобіль Renault Estafette можна оснастити новим мотором чи батареєю, встановити у вантажному відсіку кліматичну установку або додаткове освітлення.

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